Le pantalon kaki : de l’armée britannique au dressing contemporain

Ainsi le kaki devint la toute première technologie de camouflage utilisée à grande échelle pour les uniformes militaires. Tim Nwark, auteur du Brassey’s Book of Uniforms, qualifie le kaki de « plus grand bouleversement de tous dans l’évolution des uniformes ».

Depuis 177 ans qu’il existe, l’uniforme kaki n’a pas cessé d’être un uniforme militaire courant, mais il est également devenu l’uniforme de la jeunesse, des affaires et de l’aventure, véhiculant, tout au long de son histoire, ses connotations coloniales.

DU CHAMP DE BATAILLE À L’UNIVERSITÉ

La toute première utilisation de tissu kaki dans des uniformes militaire est attribuée à Sir Harry Lumsden, fondateur du Corps des Guides indien, et à son second, William Hodson. Créé en 1846, lors de l’occupation de l’Inde par la Compagnie britannique des Indes orientales, le Corps des Guides était composé de soldats indiens servant d’éclaireurs et combattaient pour le compte de l’armée indienne britannique. En 1848, Hodson promit de « rendre [les Guides] invisibles dans un pays de poussière ».

Les premiers uniformes kaki furent créés en teignant du tissu de coton blanc avec de la boue de la région. Au tournant du 20e siècle, les troupes commencèrent à se fournir en tissu teint en Angleterre. Durant cette période, la Grande-Bretagne importait principalement du coton des États-Unis et de ses colonies en Inde et en Égypte.