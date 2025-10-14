L’histoire controversée du passeport

L’histoire du passeport est une histoire complexe. De nos jours, ces pièces d’identité servant au voyage international incorporent de petits bijoux technologiques : micropuces, hologrammes, photos biométriques et codes-barres, notamment.

Il fut un temps où la traversée des frontières était moins compliquée ; cela tenait parfois à une simple promesse de bonne foi. Voici comment le voyage international a évolué pour devenir un système complexe reposant sur le passeport et où la sécurité est centrale.

LES ORIGINES BIBLIQUES DU PASSEPORT

Les origines du passeport remontent aux temps bibliques. Dans la Bible, le roi de Perse accorde des lettres de passage à Néhémie pour qu’il se rende dans le royaume de Judée.

Dans la Rome antique et en Chine également les voyageurs portaient sur eux des lettres similaires. Voilà plusieurs siècles, le sauf-conduit servait à accorder à un ennemi la libre « entrée et sortie dans un royaume en vue de ses négociations », explique l’historien Martin Lloyd dans The Passport: The History of Man’s Most Travelled Document.

Ce n’était guère plus qu’une requête écrite faisant office d’accord d’honneur : deux souverains reconnaissaient mutuellement leur autorité et se garantissaient que le franchissement d’une frontière ne provoquerait pas de guerre.

STANDARDS MODERNES

Par une multitude de photographies en noir et blanc et de films grésillants et truffés d’interférences se dessine une image emblématique des États-Unis au tournant du siècle dernier qui révèle l’existence d’un flux quasi ininterrompu d’immigrants.

La plupart d’entre eux devaient passer par Ellis Island, où ils subissaient un bref contrôle sanitaire, étaient interrogés et, dans la plupart des cas, autorisés à immigrer. Cela se faisait assez aisément, car il n’existait pas encore de norme mondiale en matière de papiers d’identité. Aujourd’hui, alors que la politique migratoire occupe le devant de la scène partout dans le monde, il est difficile d’imaginer comment l’on pouvait s’en passer alors.

Bien sûr, il n’est pas facile de faire appliquer des règles lorsqu’il n’existe aucun accord sur celles-ci. Mais tout cela changea en 1920, dans le sillage de la Première Guerre mondiale et sous l’impulsion de la Société des Nations, organisation qui avait la lourde tâche de préserver la paix, lorsque vit le jour l’idée d’une norme mondiale pour les passeports.

Un an plus tard, percevant sans doute une aubaine politique, les États-Unis adoptèrent l’Emergency Quota Act de 1921, puis l’Immigration Act de 1924 pour limiter l’afflux d’immigrés. L’urgence ? Trop de nouveaux venus de pays considérés comme une menace pour « l’idéal de l’hégémonie américaine ». Comment alors identifier le pays d’origine d’un migrant ? Grâce à un document tout neuf, le passeport.

LES DÉTRACTEURS DU PASSEPORT

Conçu par une organisation centrée sur l’Occident cherchant à maîtriser le monde d’après-guerre, le passeport était tout désigné ou presque à devenir un objet de liberté pour les privilégiés et un fardeau pour les autres.

« Un passeport est une sorte de bouclier : quand vous êtes un citoyen d’une démocratie riche », explique Atossa Araxia Abrahamian, autrice de The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen.