La vraie histoire derrière la légende noire des Borgia

Durant cette période tumultueuse, des événements politiques conduisirent le cardinal César à abandonner sa carrière ecclésiastique et, en accord avec son père, à épouser l’une des sœurs du roi de Navarre, un parent du roi de France. Cette alliance était incompatible avec les intérêts du roi de Naples et de sa famille, notamment les monarques catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand II d’Aragon. Des tensions apparurent au sien de la famille Borgia, car Lucrèce et César se retrouvèrent, de par leurs époux respectifs, dans des camps opposés de la guerre jusqu’à ce que l’époux de Lucrèce soit tué en 1500. Ces tensions finirent par s’apaiser par le mariage de Lucrèce avec le futur duc de Ferrare, une union jugée acceptable par le reste de la famille.

PÈRE ET ENFANTS

Les enfants d’Alexandre VI ne remirent pas en question les décisions de leur père. Il était la source de leur pouvoir et de leur richesse. Ils lui devaient obéissance à la fois en tant que parent et que souverain pontife. Mais le comportement d’Alexandre pouvait être troublant et pesa sur ses enfants et sur les rapports qu’ils entretenaient les uns avec les autres. Bien qu’il les aimât tous, le pape ne cacha pas pour autant ses préférences. Geoffroi, le cadet, n’était pas son favori. Plus d’une fois, Alexandre se demanda si celui-ci, de nature timide, était vraiment son fils. Le détachement relatif dont Alexandre fit preuve à l’égard de ce fils donna lieu à des confrontations animées entre le pape et Sancie, l’épouse de Geoffroi. Tandis que ce dernier avait tendance à courber l’échine et à obéir aux ordres de son père, elle n’était pas du genre à tenir sa langue.

Giovanni, en revanche, était adoré par le pape. À la demande des rois catholiques d’Espagne, on l’envoya dans la péninsule ibérique pour qu’il y soit fait duc de Gandia et pour sceller le mariage qu’on lui avait arrangé avec la cousine de Ferdinand II. Alexandre prépara un avenir encore plus splendide à Giovanni sur le sol italien. Il le couvrit de titres, d’honneurs, de territoires et de richesses. De plus, Giovanni, bien que ne suivant pas toujours les conseils de son père, savait le persuader. Mais en 1497, quand il revint à Rome, un drame survint. Il fut poignardé à mort par des assassins inconnus et jeté dans le Tibre. La désolation d’Alexandre fut totale : « Si nous avions sept papautés, nous les donnerions toutes pour le ramener à la vie », déclara-t-il en pleurs devant le consistoire.

En tant que cardinal, César offrit dès le début un soutien ferme au pape dans les affaires à la fois de l’Église et de l’État. Un ambassadeur, Gianandrea Boccaccio, écrivit ceci à son sujet : « C’est un homme de grand talent et d’excellente nature ; ses manières sont celles du fils d’un grand prince… » Peut-être son père vit-il en lui un potentiel troisième pape Borgia… Quoi qu’il en soit, Alexandre VI ne céda pas immédiatement aux demandes répétées de César, qui souhaitait abandonner sa carrière ecclésiastique pour laquelle il ne se sentait, clamait-il, aucune vocation. Le pape n’accepta la démission de César qu’un an après la mort de Giovanni.

César voyait en son père un maître dans l’art de la politique et des alliances, qui furent changeantes à cette époque. Ils partageaient plusieurs objectifs, mais César était conscient qu’étant donné l’âge de son père et étant donné sa santé déclinante, le temps pressait. En tant que commandant de l’armée papale, César conquit des villes afin de créer un État à la solde des Borgia. Même ses alliés méprisaient son pouvoir de plus en plus grand. Après la mort de son père, privé du soutien papal, il eut du mal à conserver sa mainmise.

LUCRÈCE, ENFANT CHÉRIE

De tous les enfants du pape, Lucrèce était sa préférée. Sa beauté, sa nature douce et raffinement en faisaient le joyau de la famille. Un lien affectif solide liait père et fille. Le premier époux de Lucrèce fut Giovanni Sforza, parent du duc de Milan. Ce mariage échoua non seulement à un niveau personnel mais également au niveau politique. Il prit fin en étant annulé et Lucrèce connut un épilogue amer. Sforza insinua qu’elle avait eu des rapports incestueux avec son père. Des rumeurs se propagèrent qui impliquaient ses frères également. Bien que ces affirmations fussent niées à l’époque, elles persistèrent.