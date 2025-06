Le concile de Nicée, un tournant dans l’histoire du christianisme

Cette controverse théologique était sous-tendue par des concepts philosophiques fondamentaux empruntés à des penseurs grecs tels que Platon. En cas d’unité totale entre le Père et le Fils, ce fut la thèse d’Alexandre et d’Athanase à sa suite, la souffrance endurée par le Fils lors de la crucifixion devait nécessairement être endurée par Dieu ; une impossibilité selon la philosophie platonicienne. Mais s’il les considérait comme trop distincts (la thèse d’Arius), alors le christianisme semblait devoir renoncer à ses racines monothéistes et adopter plusieurs déités. Chaque camp insistait sur une préoccupation différente quant à la nature de Dieu.

Au concile, des représentants de chaque faction proposèrent un terme différent pour exprimer la relation entre le Père et le Fils. Arius et ses partisans soutenaient l’homoiousios, mot signifiant « de substance similaire », tandis que le camp d’Alexandre exigeait l’homoousios, mot signifiant « de la même substance ». Il est frappant de constater que la controverse reposa dans son intégralité sur l’inclusion ou non d’une seule lettre grecque : la lettre iota. Cela donna notamment naissance à l’expression « ne pas changer d’un iota ».

L’EMPEREUR S’EN MÊLE

Constantin Ier n’entendait qu’assez mal les subtilités philosophiques et théologiques du débat. Il en vint, selon son biographe Eusèbe de Césarée, à se plaindre que ce débat était une querelle portant « sur des points insignifiants et assez minuscules ». Pourquoi alors prit-il la peine de convoquer une assemblée aussi coûteuse et chronophage ? Depuis longtemps, les empereurs romains considéraient que la concorde et l’uniformité des pratiques religieuses étaient essentielles à la réussite et à la stabilité de l’Empire.

Constantin passa le plus clair de sa carrière à faire usage de la force pour réunifier un royaume divisé ; il ne pouvait pas tolérer la discorde au sein de l’Église. Ainsi que l’écrit l’historienne du christianisme primitif Paula Fredriksen dans un livre publié récemment intitulé Ancient Christianities, Constantin et les chefs de l’Église partageaient l’idée qu’une « religion digne de ce nom se devait d’être unanime, que l’identité et l’unité de la véritable Église ne pouvait souffrir d’ambiguïté ». Selon les mots de Constantin, la division au sein de l’Église était pire que la guerre.

L’ISSUE

Les délibérations du concile de Nicée furent marquées par de fortes tensions. Selon une légende du 14e siècle, saint Nicolas, figure que l’on associerait plus tard au père Noël, se serait emporté au point de gifler Arius. Si la factualité historique de cet épisode est incertaine, elle n’en reflète pas moins fidèlement la férocité du débat.