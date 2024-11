Vatican : saint Pierre est-il vraiment enterré dans la basilique qui porte son nom ?

Selon l’histoire de l’Église, les apôtres Pierre et Paul arrivèrent à Rome à l’époque de Néron (r. 54-68 ap. J.-C.). Ils y trouvèrent un groupe de chrétiens, restreint mais dévoué, évoluant parmi les communautés juives de la cité. Les samedis, Pierre et Paul visitaient les synagogues. Les dimanches, ils prêchaient dans diverses maisons de la cité qui devenaient de facto des églises. Mais en l’an 64, ce mode de vie prit fin avec le grand incendie de Rome : Néron accusa les chrétiens de l’avoir provoqué et fit condamner à mort nombre d’entre eux. On les exécuta par crucifixion, en les brûlant vifs ou en les faisant dévorer par des animaux sauvages en public. Pierre et Paul figuraient probablement parmi ceux qui furent assassinés lors de ces spectacles macabres. Selon Tacite, éminent historien romain, ces exécutions furent mises en scène dans le cirque qu’avait commandité Caligula (r. 37-41 ap. J.-C.) sur la via Cornelia. Cette voie se trouvait en dehors des murs de la ville, à l’ouest, et traversait un lieu que l’on nommait déjà Vatican. Un autre récit rapport que Pierre aurait été mis à mort par crucifixion, placé tête en bas à sa demande, pour signifier qu’il n’était pas digne de mourir de la même manière que le Seigneur. Quels que soient les détails exacts de la mort de Pierre, la question de ce qui advint de son corps ensuite demeure une question épineuse.