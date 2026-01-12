Où vivait saint Nicolas ? Indice : ce n’était pas au Pôle Nord

Il demeure des traces claires de cette urbanité foisonnante. Des colonnes alignées marquent l’emplacement de l’agora, le séparant d’anciennes échoppes. Les bas-reliefs de gladiateurs, sculptés dans le théâtre rénové, permettent d’imaginer les événements spectaculaires qui s’y sont autrefois déroulés. Et, tout près de là, le bouleutêrion, un bâtiment parlementaire lycien, offre un aperçu saisissant de ce lieu de pouvoir formateur. Le tarif d’entrée pour le parc est de 15 € et est compris dans le pass des musées de Turquie. Les premiers travaux de fouilles modernes à Patara ont commencé en 1988. Des fouilles sont toujours en cours. Elles s’inscrivent dans un effort national pour en apprendre plus sur les centaines de sites existant en Turquie, et révéler de nombreuses autres histoires.

Près de la nécropole de la ville se trouve l’église de Kaynak et le cimetière. Adam English pense que ce serait le lieu où le saint priait jadis. Dans un email, il écrit : « La datation des ruines suggère que des chrétiens vivaient dans les environs au temps de Nicolas. Surtout lorsque l’on prend en compte le fait que la structure actuelle était bâtie au-dessus de sites funéraires pour les saints et les martyrs chrétiens, ainsi que pour les autres membres de la communauté. Il est donc logique de supposer que c’était l’église qu’il fréquentait dans son enfance. »

Une petite virée en voiture par-delà les ruines vous fera découvrir la plage de Patara, l’un des bancs de sable parmi les plus longs et les moins développés de la côte turque. Des tortues caouannes creusent leurs nids dans les dunes, et une petite construction sur la plage sert de mosquée pour la prière près de la mer.

DEMRE, L’ANCIENNE MYRE

Depuis Patara, la route de la côte continue vers l’est pour arriver à Demre, connue sous le nom de Myre dans l’Antiquité. Nicolas y a passé la plus grande partie de sa vie d’adulte à exercer en tant qu’évêque, accomplissant des miracles qui ont contribué à sa réputation internationale qui survit encore aujourd’hui.

Deux sites révèlent l’importance de cette ville à l’époque lycienne. La nécropole sculptée dans la roche de la falaise et le théâtre romain en périphérie de la ville d’une part. Mais aussi l’église de Saint-Nicolas, qui était auparavant le musée du mémorial de saint Nicolas. Comptez environ 15 € pour la visiter.