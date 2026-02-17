Nouvel An lunaire : le Cheval de feu est de retour pour la première fois depuis 60 ans

C’est pourquoi 2024 était l’Année du Dragon de Bois et 2025 l’Année du Serpent de Bois. Désormais, 2026 célébrera le Cheval de Feu, avant que 2027 ne marque l’Année de la Chèvre de Feu. C'est la raison pour laquelle chaque association animal-élément ne se produit qu’une fois tous les soixante ans. L’Année du Cheval a eu lieu pour la dernière fois en 2014, lorsqu’elle était associée à l’élément bois.

CE QUI VOUS ATTEND CETTE ANNÉE

Le Cheval de Feu partage les traits du cheval : la puissance, l'endurance, l'indépendance, la loyauté et la prospérité, explique Jonathan H. X. Lee. Mais chacun de ces traits est amplifié par son association avec le feu, l’élément le plus volatile des cinq éléments traditionnels chinois.

« Les conséquences du feu, c’est la croissance », dit-il. « Cela signifie qu’il y aura de nombreuses opportunités de développement ; les individus sont donc encouragés à aller de l’avant dans leurs objectifs personnels, à accueillir le changement et à persévérer pour en récolter les fruits ultimes. »

Le cheval de feu est aussi un animal rapide, ce qui indique que 2026 sera une année durant laquelle les événements se dérouleront à un rythme soutenu. Les experts estiment que l’Année du Cheval exigera « des actions audacieuses et une prise de risques », en net contraste avec 2025, Année du Serpent de Bois, considérée comme une période de progression prudente.