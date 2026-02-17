Nouvel An lunaire : le Cheval de feu est de retour pour la première fois depuis 60 ans
En plus d’alterner entre douze animaux chaque année, le zodiaque chinois change selon les cinq éléments traditionnels chinois : le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau.
Un ensemble de lanternes en forme de chevaux lors d’un festival des lanternes à Nankin, dans la province du Jiangsu, à l’est de la Chine. Pendant le Nouvel An lunaire du Cheval de Feu, les lanternes symbolisent la bonne fortune et la vitalité, tout en rendant hommage à l’animal du zodiaque.
Alors que les célébrations du Nouvel An lunaire commencent partout dans le monde, 2026 marque l’entrée dans l’Année du Cheval, symbole d’élan, d’indépendance et d’endurance. Cette année inaugure plus précisément l’Année du Cheval de Feu, un retour rare et flamboyant qui ne se produit qu’une fois tous les soixante ans.
Le Nouvel An lunaire, également appelé Nouvel An chinois, tombe entre la fin janvier et la mi-février, sa date étant déterminée par l’ancien calendrier luni-solaire chinois. Depuis au moins le 2ᵉ siècle avant notre ère, chaque nouvelle année porte le nom de l’un des douze animaux du zodiaque chinois, qui se succèdent selon un cycle de douze ans. En astrologie chinoise, chacun de ces animaux a des traits distinctifs que l'on retrouve chez les personnes nées durant l'année correspondante.
Une brique de thé emballée commémorant l’Année du Cheval. L’Année du Cheval de Feu est un événement rare du cycle sexagésimal, associé à une énergie intense, à la passion et à la créativité.
Pour les célébrations de cette année, les symboles du cheval de feu seront omniprésents, ornant les décorations présentes dans les festivals ainsi que les enveloppes, cartes et papiers cadeaux qui accompagnent les présents du Nouvel An lunaire.
L'ANNÉE DU CHEVAL
Le cheval est vénéré dans la culture chinoise en raison de son rôle de longue date dans l’agriculture, le transport et la guerre, explique Jonathan H. X. Lee, professeur d’études asiatiques à l’Université d’État de San Francisco. Toutefois, dans le zodiaque chinois, cet animal au galop symbolise la force, la grâce, l’endurance, la loyauté, la liberté et la réussite. Sa puissance, précise Jonathan H. X. Lee, représente les possibilités de croissance personnelle et les chances de succès.
Cet élan est synthétisé dans l’expression chinoise : « Quand le cheval arrive, le succès arrive. » « L’énergie du cheval est associée au yang, une énergie active, dynamique et génératrice de vie, qui renvoie à l’ambition et à la vitalité. »
En astrologie chinoise, les années du Cheval favorisent l’action décisive et l’indépendance, tout en mettant en garde contre l’impulsivité.
LE CHEVAL DE FEU
Bien que seulement douze ans se soient écoulés depuis la dernière Année du Cheval, soixante ans se sont écoulés depuis la plus récente Année du Cheval de Feu.
En plus d’alterner entre les douze animaux chaque année, le calendrier lunaire chinois alterne également entre les cinq éléments traditionnels chinois : le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Si l’animal change chaque année, l’élément, lui, ne change que tous les deux ans.
Des artistes folkloriques exécutent la danse du cheval le deuxième jour du Nouvel An chinois, dans la vieille ville de Tai’erzhuang, située à Zaozhuang, dans la province du Shandong, en Chine.
C’est pourquoi 2024 était l’Année du Dragon de Bois et 2025 l’Année du Serpent de Bois. Désormais, 2026 célébrera le Cheval de Feu, avant que 2027 ne marque l’Année de la Chèvre de Feu. C'est la raison pour laquelle chaque association animal-élément ne se produit qu’une fois tous les soixante ans. L’Année du Cheval a eu lieu pour la dernière fois en 2014, lorsqu’elle était associée à l’élément bois.
CE QUI VOUS ATTEND CETTE ANNÉE
Le Cheval de Feu partage les traits du cheval : la puissance, l'endurance, l'indépendance, la loyauté et la prospérité, explique Jonathan H. X. Lee. Mais chacun de ces traits est amplifié par son association avec le feu, l’élément le plus volatile des cinq éléments traditionnels chinois.
« Les conséquences du feu, c’est la croissance », dit-il. « Cela signifie qu’il y aura de nombreuses opportunités de développement ; les individus sont donc encouragés à aller de l’avant dans leurs objectifs personnels, à accueillir le changement et à persévérer pour en récolter les fruits ultimes. »
Le cheval de feu est aussi un animal rapide, ce qui indique que 2026 sera une année durant laquelle les événements se dérouleront à un rythme soutenu. Les experts estiment que l’Année du Cheval exigera « des actions audacieuses et une prise de risques », en net contraste avec 2025, Année du Serpent de Bois, considérée comme une période de progression prudente.
Les années du Cheval de Feu, également appelées années Bing-Wu, « perturbent l’ordre établi » de nos sociétés, selon Xiaohuan Zhao, professeur de sinologie à l’Université de Sydney. « Il existe une association ancienne entre les années Bing-Wu et des périodes d’instabilité sociale ou politique dans la tradition historique », explique-t-il. La dernière Année du Cheval de Feu remonte à 1966, une année marquée par le début de la Révolution culturelle en Chine, la catastrophe d’Aberfan au pays de Galles et l’escalade de la guerre du Vietnam.
Des fidèles chinois brûlent des bâtons d’encens pour prier et invoquer la bonne fortune à l’occasion de l’Année du Cheval, au temple Yuantong, à Kunming, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.