Guerre du Vietnam : pourquoi ce conflit a-t-il duré si longtemps ?

UNE GUERRE SANS FIN

Il fallut attendre sept années de plus après l’offensive du Tết pour voir la guerre prendre fin. Le Vietnam du Sud redoubla d’efforts pour contraindre ses ennemis à s’asseoir à la table des négociations. En 1972, les États-Unis minèrent le port d'Haïphong et mirent le commerce nord-vietnamien à genoux en le privant d’une voie maritime essentielle. Cette campagne controversée, ainsi que l’intensification des bombardements, forcèrent la République démocratique du Vietnam à négocier. Mais un traité ne pouvait pas, seul, arrêter le conflit. En dépit des accords de Paris, signés en 1974, qui prévoyaient le rapatriement de prisonniers de guerre des deux côtés et facilitaient une sortie rapide pour les États-Unis et leurs alliés, la guerre se poursuivit. Du point de vue vietnamien, le terrain d’entente était encore trop maigre. La guerre causa des destructions sans précédent et durables sur l’environnement en raison de la déforestation et de l’utilisation d’armes chimiques qui laissèrent des séquelles à la fois sur le paysage et sur les civils. Ce n’est qu’en 1975 que la guerre du Vietnam prit fin, dans le sang, quand la République démocratique du Vietnam prit le dessus sur le Sud et créa la République socialiste du Vietnam. Ce conflit impopulaire et interminable venait d’arriver à son terme. Mais quel en avait été le prix ?