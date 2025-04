Feu, fertilité, chaos... L’Écosse fait renaître un ancien rituel païen

Ross Tinsley, chargé d’enseignement à l’université Napier d’Édimbourg, qui a mené des recherches approfondies sur Beltaine, indique que « le groupe qui l’a ressuscité cherchait à se libérer des luttes contre le paysage politique dominant du thatchérisme ».

Selon la tradition, les célébrations de Beltaine auraient dû avoir lieu sur les pentes d’Arthur’s Seat. Compte tenu du fait que le terrain appartienne à la Couronne, et de la symbolique politique de celui-ci, les personnes en charge de l’organisation ont porté leur choix sur Calton Hill, un lieu connu dans les années 1980 pour son lien avec la contre-culture queer.

L’histoire de la Reine de mai et de l’Homme vert est au cœur de la version moderne de cette fête. Elle est presque une figure de la terre-mère, incarnant la nature. Quant à lui, il tente d’attirer son attention tout au long de la fête mais n’y parvient que lorsqu’il se défait de son manteau d’hiver et embrasse la nouvelle saison. Le point culminant de la fête est l’union de ces deux protagonistes et le début de l’été.

Au fur et à mesure que le récit se déroule, d’autres personnages représentant différents aspects de la nature se joignent à la performance. Les « blancs », au service de la Reine de mai, matérialisent ses émotions et son énergie. Les « bleus », qui sont les anciens, font respecter la tradition et l’ordre. Les « rouges », sauvages et imprévisibles, qui illustrent le chaos et la sensualité de la nature, perturbent souvent ces autres groupes. Ces jeux de rôles se tiennent sur Calton Hill durant quatre heures, donnant naissance à une expérience immersive et interactive.

LA RENAISSANCE DE BELTAINE

La popularité croissante de Beltaine n’est pas uniquement le fruit de ce spectacle. « Nous assistons actuellement à un regain d’intérêt pour les cultures indigènes à travers le monde », déclare Romaine Furmston-Evans. « Cela s’inscrit dans le cadre de la réappropriation de leur héritage par les Écossais. »

La popularité de Beltaine reflète en partie un désir croissant de renouer avec l’autre, la nature et des rythmes ancestraux. « Cet essor peut être considéré comme le reflet d’une insatisfaction à l’égard des religions plus traditionnelles et de la cadence de la société occidentale contemporaine », expose Ross Tinsley.

Selon le site internet de la Beltane Fire Society, « les motivations derrière Beltaine sont la quête de la nature primitive de l’être humain, le besoin de se reconnecter avec la terre et la nature, ainsi que la mise en opposition des mouvements chaotiques et sauvages des différents constituants de la vie et de la nature avec la surrationalisation et l’ordre disciplinaire de l’État central à notre époque ».