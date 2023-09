Qui sont vraiment les francs-maçons, objets de théories du complot depuis des siècles ?

Des organisations fraternelles existaient depuis des centaines d’années, mais au 18e siècle, une multitude de groupes masculins tirant leurs noms du pub anglais où ils se retrouvaient se réunirent sous la bannière d’une « Grande Loge », une association qui se réunissait pour organiser des cérémonies et des rituels et initier de nouveaux membres. Désormais connu sous le nom de Première Grande Loge d’Angleterre, le groupe fut le premier de son genre, et plus ses membres furent nombreux, plus la liste de ses cérémonies et rituels secrets et des exigences d’admission s’allongea.