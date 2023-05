Qui était vraiment Cléopâtre ?

La légende veut que Cléopâtre ait mis fin à ses jours à l'aide d'une vipère aspic venimeuse (Vipera aspis) mais il n'existe aucune preuve de cela. De même, les archéologues n'ont jamais retrouvé le mausolée où elle, et probablement Marc Antoine, sont morts. Comme l'a écrit Chip Brown dans le numéro de juillet 2011 de National Geographic, « l'ancienne Alexandrie se trouve maintenant à environ six mètres en dessous du niveau de la mer ».

Il n'existe pas non plus de moyen d'évaluer l'exactitude des représentations historiques de la reine qui sont profondément contradictoires et témoignent des préjugés de l'époque. Certaines pièces de monnaie montrent Cléopâtre comme une femme d'apparence ordinaire, tandis que d'autres dépeignent un sosie de Marc Antoine, reflétant les opinions de leurs auteurs sur la liaison de la souveraine avec son amant romain. Le débat sur les origines de Cléopâtre fait toujours rage, même si les historiens soulignent que non seulement nous n'en sommes pas certains, mais que le concept de « race » n'existait pas à l'époque de Cléopâtre.

Les sources écrites sur Cléopâtre sont également rares. La bibliothèque d'Alexandrie a été détruite à plusieurs reprises, emportant avec elle les récits contemporains sur Cléopâtre. Selon l’écrivain grec antique Plutarque, dont la biographie d'Antoine est l'un des récits les plus détaillés du règne de Cléopâtre, cette dernière était une femme « d’une beauté éclatante et [...] à l'apogée de la puissance intellectuelle ». Il a néanmoins écrit sur la reine égyptienne des centaines d'années après sa mort et a adopté un point de vue résolument romain.

Malgré notre manque d’informations sur la vie de Cléopâtre, la reine fait encore parler d’elle aujourd’hui. De la tragédie shakespearienne au docudrame de Netflix, sa réputation de politicienne rusée dotée d'une capacité de séduction quasiment hors du commun est presque légendaire.

Si l'on suppose que sa ruse politique était réelle, nous ne saurons peut-être jamais pourquoi certains des hommes les plus puissants du monde ont succombé aux charmes de Cléopâtre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que, plus de 2 000 ans après sa mort, la femme qui a si habilement gouverné les hommes et son peuple parvient encore à envoûter et à déconcerter le public moderne.