Le disque de Phaistos reste un grand mystère archéologique

Les signes correspondent à des images clairement identifiables, telles que des humains, des animaux, des plantes ou des outils, qui se rapportent presque toutes à des éléments de la vie quotidienne et qui reflètent, pour certaines, le contexte historique de l’époque. Plusieurs symboles représentent par exemple un guerrier dont les traits rappellent ceux des Peuples de la Mer tels qu’ils étaient représentés dans l’iconographie de l’Égypte antique. Sont également gravés une tête à plumes, une flèche, un casque et un bouclier rond, ainsi que ce qui ressemble à des représentations d’anciens personnages sumériens, telles que la tête tatouée d’un esclave et une femme aux seins nus. D’autres signes représentent enfin des animaux et plantes du monde agricole : une colombe, un chat, une chèvre, une abeille et une ruche, une marguerite, une vigne et un olivier. Les 45 signes sont divisés en 61 séquences de 2 à 5 signes chacune. Le recto présente 30 et le verso 31 de ces séquences, et l’écriture suivrait le sens des aiguilles d’une montre et progresserait en spirale depuis les bords jusqu’au centre du disque.