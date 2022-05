Et si tout ce que vous saviez sur les pirates était faux ?

Si un pirate violait le code, il était peu probable qu’il soit obligé de subir le « supplice de la planche ». Il existe peu, si ce n’est pas de preuves historiques attestant de cette pratique, largement tirée de la fiction, et notamment du film L’Île au trésor. Si les victimes étaient punies, c’était généralement par le biais du supplice de la cale : un sort encore plus affreux qui consistait à attacher une personne à une corde, à la jeter à l’eau, et à tirer la corde pour la faire passer d’un bout à l’autre du navire. Les victimes de ce châtiment mouraient soit par la noyade, soit en se vidant de leur sang à cause des blessures infligées par les coquillages accrochés sur la coque du navire contre laquelle elles étaient trainées. Les autres formes de punition allaient du jet par-dessus bord à l’abandon sur une île déserte, en passant par le fouet.

LES BATEAUX DE PIRATES

La plupart des pirates ne naviguaient pas sur des galions espagnols, ni même sur des frégates comme le Black Pearl du capitaine Jack Sparrow. Ils préféraient les petits navires, plus maniables, qui permettaient d’échapper facilement aux grands navires de guerre qui les poursuivaient. Aux 16e et 17e siècles, les sloops étaient le choix favori des pirates : ils étaient rapides et avaient un faible tirant d’eau, ce qui leur permettait de s’échapper plus facilement dans des eaux peu profondes. Les goélettes, comme les sloops, étaient rapides, simples à manœuvrer et pouvaient facilement se cacher dans des estuaires en raison de leur faible tirant d’eau.