La petite histoire de la barbe et de la moustache

D’après l’historien, lui-même rasé de près, la décision de guerre d’Alexandre a marqué un tournant majeur pour la pilosité faciale. « On peut littéralement lire l’histoire des hommes sur leur visage », écrit-il dans son livre. En effet, bien avant l’apparition des mouvements modernes tels que le No-Shave November (Novembre sans rasage) ou le Movember pour sensibiliser le public à la recherche contre le cancer et d’autres causes, la popularité de la barbe et de la moustache a ainsi connu des hauts et des bas selon l’importance sociétale accordée au fait d’être rasé de près ou de porter la moustache. Selon des ouvrages historiques et des études révisées par des pairs, ce souci de l’apparence des hommes s’étend à l'art, à la politique et même à la salle d'audience. La plupart de ces travaux s’intéressent aux modes européennes et américaines, alors même que le port de la barbe revêt depuis longtemps une importance certaine pour les communautés et les religions du monde entier, notamment chez les musulmans et les juifs.