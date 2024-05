Kamehameha Ier, le roi impitoyable qui unifia le royaume d’Hawaï

Mais Kamehameha ne s’arrêta pas là : aidé de son armée aux rangs toujours plus garnis, de son sens politique aiguisé et du mana généré par ses sacrifices spirituels, il porta son attention sur O‘ahu. Il fut aidé dans ses ambitions par deux Britanniques, Isaac Davis, seul survivant du Fair American, et John Young, enlevé sur un autre navire et amené à terre. Kamehameha en avait fait des prisonniers après un combat entre colons britanniques et guerriers hawaïens. De prisonniers ils ne tardèrent toutefois pas à devenir de précieux conseillers ; Davis et Young enseignèrent au roi l’art de la guerre européen et l’aidèrent à se procurer des navires, des armes et des munitions.