Le corset, une mode victorienne qui contraint toujours le corps des femmes

De 1867 à 1874, The Englishwoman’s Domestic Magazine publia plus de 150 lettres sur le sujet du corsetage extrême, à la fois en défense et en opposition à cette pratique. Selon Valerie Steele, bon nombre de ces lettres étaient en fait de la pornographie à peine voilée, avec des auteurs anonymes décrivant des rencontres sadomasochistes dans des écoles de laçage. Les rédactrices de ces lettres, qui affirmaient dans leur vaste majorité être des adolescentes, décrivaient comment on les avait envoyées dans des écoles de laçage à Londres, Paris ou encore Vienne en guise de punition pour avoir été trop turbulentes. Sur place, elles affirmaient avoir été corsetées de force par des directeurs et des maîtresses. Bien que ces écoles aient, selon les historiens, été purement fictives, les lettres de ce type circulaient largement dans les périodiques respectables de l’époque, prétendument lus par des lectrices elles-mêmes corsetées. La fascination pour le corsetage extrême et sa fétichisation soulignent la manière dont la modification excessive du corps pouvait à la fois être une source de divertissement et une limite de ce qui était acceptable culturellement.

Certaines femmes acquirent une grande renommée pour leur tour de taille délibérément exagéré. Polaire, artiste de cabaret française et l’une des premières stars du cinéma, devint un phénomène international, notamment en raison de sa taille de guêpe. À l’apogée de sa carrière, à la fin du 19e siècle, elle se corsetait tant que sa taille atteignait tout juste 40 centimètres et il n’était pas rare qu’on la présente comme une sorte de curiosité pour attirer les foules. Mais même si le laçage extrême était une « pratique associée aux classes populaires », ainsi que l’écrit David Kunzel dans Fashion and Fetishism, les photographes victoriens avaient régulièrement recours à des techniques de retouche et à des illusions d’optique pour donner aux modèles la taille de guêpe popularisée par Polaire. Dans un numéro de Photography Annual daté de 1865, le photographe S. Herbert Fry expliquait qu’il utilisait des techniques de retouche pour créer « la taille exagérée d’une dame dont le tour n’était que de 46 centimètres ».

La taille de guêpe, et la peine que certaines se donnent pour l’atteindre, demeure à la fois une source de mépris et d’admiration. En 2019, lors du Met Gala, Kim Kardashian a fait les gros titres pour sa silhouette spectaculaire en forme de huit dans une robe Thierry Mugler couleur chair ornée de gouttes de cristal. Sa taille fine a suscité à la fois colère et envie sur les réseaux sociaux ; certains se sont même inquiétés qu’elle se soit fait retirer des côtes pour obtenir ce résultat. Mais sa taille ultra-modelée était due à un corset sur mesure réalisé par le célèbre corsetier Mr. Pearl (il a fallu trois personnes pour que Kim Kardashian puisse enfiler le corset et elle aurait même pris des « cours de respiration avec corset »).

Une grande partie des réactions à sa tenue avaient un ton victorien. Plusieurs médias ont souligné son « anxiété » face au port du corset. « Kim Kardashian déplore la douleur causée par sa robe lors du Met Gala », titrait l’un d’eux. De même, en 1887, le critique beauté Henry T. Finck se plaignit du fait que « la seule satisfaction qu’une femme peut tirer d’une taille de guêpe est la jalousie d’autres femmes ridicules ». Les réformatrices vestimentaires de l’époque partageaient ce point de vue, plaidant pour l’abolition, ou du moins l’assouplissement, du port des corsets. Leur opposition faisait d’elles des alliées inattendues de prétendus hommes de science qui croyaient que les corsets éloignaient les femmes de leur état maternel « naturel » :

« Cela n’est plus une métaphore de dire que [la femme] est dressed to kill [littéralement « habillée pour tuer », c’est-à-dire « tirée à quatre épingles »]. Votre père ou votre époux pourraient-ils vivre dans vos vêtements ? », écrivait en 1873 la critique de la féminité domestique Elizabeth Stuart Phelps. « Pourrait-il mener ses affaires et subvenir aux besoins de sa famille dans vos corsets ? »

Bien qu’opposés sur la plupart des sujets ayant trait aux femmes, les partisans des rôles de genre traditionnels, comme le phrénologue américain O.S. Fowler, s’opposaient également au corset. « Cela pervertit le caractère féminin, détourne son charme pur en un amas d’apparences artificielles, physiquement et mentalement, laissant désolé le cœur de l’homme faute d’avoir une véritable femme à aimer et pour qui vivre ; il profane même le temple de la chasteté féminine », écrivait O.S. Fowler en 1870.