Les secrets de Camp Century, la base américaine creusée sous un glacier du Groenland

Tous les matins, les hommes se réveillaient avec la voix chantante d’une femme diffusée par le haut-parleur du camp. « C’était une chanson populaire à l’époque », se souvient Kovacs. « Mais au bout d’un certain temps, après des semaines et des semaines à l’entendre, c’était devenu trop. Nous voulions juste qu’elle s’arrête. » Aujourd’hui, des décennies plus tard, l’ancien ingénieur ne parvient plus à se rappeler ni le titre du morceau ni le nom de la femme qui le chantait, mais seulement la sensation qu’il avait en l’entendant dans l’obscurité. « J’aimerais me souvenir de son nom. »

Pendant que Kovacs se concentrait sur ses recherches, certains collègues assuraient l’entretien du réacteur et étudiaient les mouvements de la neige. Au fond de la base, une équipe était chargée de forer la glace. En 1966, après plusieurs années de travail soutenu, ils avaient percé suffisamment profondément pour atteindre la surface du Groenland. Désormais à plus de 1 200 mètres de profondeur, ils prélevèrent une épaisse carotte de glace, la première à atteindre une calotte glaciaire, et continuèrent à percer jusqu’à recueillir, presque sur un coup de tête, 3,5 mètres de sédiments anciens figés dans la glace. Ils ne s’arrêtèrent que lorsque la foreuse commença à dysfonctionner.

À l’époque, personne ne prêta attention à ces sédiments, et pourtant, ils devinrent l’une des découvertes les plus fascinantes du projet. Suite à l’abandon de la base, ils furent stockés pendant des années dans un congélateur à Buffalo, dans l’État de New York, avant d’être transférés au Danemark. Rien ne laissait penser qu’ils étaient susceptibles de renfermer des informations intéressantes, et peu d’outils, si ce n’est aucun, permettaient alors de les analyser pour le découvrir. Ce n’est qu’en 2019 que plusieurs scientifiques, dont Paul Bierman, géoscientifique et professeur à l’Université du Vermont, commencèrent enfin à les étudier.

Ce qu’ils mirent au jour révolutionna notre compréhension de l’ancien climat du Groenland et donna un aperçu potentiel de ce à quoi notre propre avenir pourrait bien ressembler. L’équipe de Bierman découvrit que le sol contenait des morceaux de feuilles, de brindilles, de mousses et même d’insectes fossilisés. Ces restes devaient dater que d’une époque lointaine et bien différente, durant laquelle la région n’était pas encore recouverte du paysage glacé que nous lui connaissons aujourd’hui. « Il y a des choses que l’on peut apprendre sur les inlandsis que la glace elle-même ne pourra jamais nous apprendre. Tout vient de ce qui est enfermé sous la glace. »

Les échantillons bouleversèrent radicalement la vision selon laquelle la calotte glaciaire du Groenland était âgée de plusieurs millions d’années. En collaboration avec des dizaines d’autres chercheurs, Bierman démontra qu’elle était en réalité bien plus jeune : les sédiments indiquaient que la terre située sous la base du Camp Century était encore recouverte de verdure il y a seulement 400 000 ans, époque à laquelle la masse continentale était légèrement plus chaude qu’aujourd’hui et le niveau de la mer nettement plus élevé. Ce qui ressort de ces données, explique-t-il, ce n’est pas seulement une image du passé, mais aussi, peut-être, un aperçu plus clair d’un avenir où des quadrillions de litres d’eau douce actuellement enfermés dans la calotte glaciaire du Groenland pourraient fondre et être libérés dans l’océan. Si cela se produit, les conséquences se feront ressentir dans la quasi-totalité du globe. Les villes côtières et les exploitations agricoles se retrouveront inondées, et des milliards d’êtres humains pourraient ainsi devenir des réfugiés climatiques.