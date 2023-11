La cour de Louis XIV ou l’apogée de la perruque

Au cœur de l’économie de la perruque se trouvait le cheveu lui-même. Les perruques les plus chères utilisaient des cheveux de femmes du fait de leur longueur et parce qu’on les croyait de meilleure qualité que ceux des hommes. Dans les foires, les marchands achetaient les cheveux des paysannes. Les cheveux blonds ou gris argenté, suivis des cheveux noirs, étaient souvent très demandés. Mais les plus précieux étaient les cheveux naturellement bouclés. En raison du grand nombre de perruques à fabriquer, les artisans français achetaient des cheveux en provenance de toute l’Europe. En Angleterre, des traités furent rédigés pour défendre les cheveux humains d’origine nationale, alors en concurrence non seulement avec les cheveux du reste de l’Europe, mais aussi avec le crin de cheval (provenant des crinières) ou le poil de chèvre pour les perruques les moins chères.