Glamour, opulence et mauvaise vie : l'histoire du rouge à lèvres rouge

Aux noms évocateurs tels que « Rouge Muse » ou « Fire » et porté par des personnalités aussi différentes que Cléopâtre et Taylor Swift, le rouge à lèvres rouge est resté un emblème intemporel de beauté et de pouvoir. La récente découverte de traces de pigments, mélange de cire végétale et de minéraux en poudre évoquant la composition des rouges à lèvres modernes, dans une fiole vieille de 4 000 ans provenant d’Iran, ne fait que grossir cet héritage.

Le rouge à lèvres rouge est toujours, aujourd’hui, symbole de confiance en soi et de glamour, même si les significations auxquelles il est rattaché peuvent varier. Pour certaines, il représente la féminité classique et la sophistication ; pour d’autres, il sous-entend une affirmation audacieuse de l’individualité et une attitude de défi. Son attrait ne réside pas seulement dans sa teinte mais également dans la myriade d’interprétations et d’émotions qu’il suggère.

LES ORIGINES ANTIQUES DU ROUGE À LÈVRES ROUGE

Le geste consistant à colorer ses lèvres en rouge remonte à 3 500 avant J.-C.. La reine Puabi, de l’ancienne Mésopotamie, également appelée reine Shub-ad, utilisait un mélange à base de céruse et de roches rouges broyées pour teinter sa bouche de rouge et ainsi symboliser son autorité. Ce geste s’est transformé en une véritable tendance : des fouilles archéologiques ont révélé que de nombreux Sumériens fortunés ont été enterrés avec des substances pour colorer les lèvres, conservées dans des coquilles de coques. Les aristocrates de l’Égypte antique, eux, privilégiaient l’ocre rouge mélangé à de la résine pour teinter leurs lèvres d’un rouge éclatant. La reine Cléopâtre, quant à elle, préférait le carmin, un pigment rouge profond extrait de la cochenille.