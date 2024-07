Comment la Seine a façonné Paris

Les quais de pierre, chers à la ville, ont été construits au fil des siècles tant pour l'embellissement de la ville que pour son économie et sa défense. Les premiers quais, Conti et Grands-Augustins, datent de 1313. Comme les fortifications en pierre, les quais servaient également à canaliser le fleuve et à tenter de limiter les inondations. Au fur et à mesure que le puissant fleuve alimentait l'industrie et l'empire, les barrages, les écluses, les ponts et, plus tard, les usines modifièrent à jamais son tracé fluvial.