Port Royal, infâme repaire de pirates, a été engloutie par un tremblement de terre au 17e siècle

La ville de Port Royal […] en l’année 1665 […] accueillait toute manière de pirates et de boucaniers […] et les hommes vociféraient et juraient et s’adonnaient au jeu, et faisaient couler l’argent à flots, et puis peut-être, enfin, achevaient-ils leurs réjouissances en mourant de fièvre. […] Partout, l’on pouvait voir une multitude de femmes peinturlurées […] et des pirates à l’allure tapageuse tout en foulards rouges et tresses dorées et fanfreluches et atours ineptes, tous se livrant à la bagarre, au jeu et au marchandage pour accaparer ce trésor espagnol mal acquis.