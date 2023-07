Comment Vivaldi est passé de la gloire à l’oubli, puis au statut d'icône

Il n'en fut pas toujours ainsi. Vivaldi, véritable virtuose, était un célèbre violoniste et compositeur adulé dans toute l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Son génie en ébullition produisit plus de quarante opéras et des centaines de concertos joués dans toute l'Europe. À l'instar de ses contemporains Jean-Sébastien Bach et Georg Friedrich Haendel, Vivaldi fut une figure emblématique de la musique baroque.

Dérivé du mot portugais signifiant « perle irrégulière », le terme « baroque » fut d'abord une injure avant de devenir un style de musique populaire. Composée pour des instruments comme le clavecin et le violon, la musique baroque se caractérise par des harmonies complexes et des mélodies passionnées qui permettent aux solistes de déployer toute l'étendue de leur talent. Avant sa mort en 1741, la musique de Vivaldi tomba en disgrâce et il sombra dans la pauvreté. Il mourut dans la misère et son nom, ainsi que sa musique, tombèrent dans l'oubli, avant de ressusciter des siècles plus tard.

LE PRÊTRE ROUX

Antonio Lucio Vivaldi vint au monde à Venise en 1678 avec une santé fragile. Dès le berceau, il souffrit d'une affection pulmonaire, « une oppression thoracique », comme il la décrivit, probablement de l'asthme. Il grandit en marge de la société, né d’une mère fille de tailleur et d’un père, auparavant barbier, qui fut malgré tout reconnu comme un éminent violoniste de l'orchestre de la basilique Saint-Marc.

À l'adolescence, Antonio Vivaldi se prépara à la prêtrise, l'une des rares options de carrière qui s'offraient à lui. Il n'avait cependant pas échappé à l'attention de son père que Vivaldi était un violoniste incroyablement doué. Il est presque certain qu’il fut le premier professeur de son fils ; utilisant ses propres contacts dans le monde musical vénitien, il pourrait bien avoir obtenu pour son fils des leçons avec certains des meilleurs musiciens de la ville.