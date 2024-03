Résoudra-t-on un jour ces cinq mystères archéologiques ?

Qu’il s’agisse de pierres dressées, de monticules indéfinis ou de lignes tracées dans la terre, les anciennes civilisations ont laissé derrière elles des vestiges de leur existence auxquels elles attribuaient sans doute une signification profonde, signification qui nous est désormais inaccessible tant le temps a passé. Nous, habitants de cette terre et descendants de ces civilisations, n’avons hérité que de questions : qui, quoi, où et quand ? Les archéologues ont réussi à faire parler bon nombre de ces talismans géographiques d’importance, mais certains résistent et ne veulent pas révéler leurs secrets. Voici quelques exemples.

LES SCULPTURES ET L’ÉCRITURE DE L’ÎLE DE PÂQUES

L’île de Pâques, Rapa Nui dans la langue de son peuple, est l’un des endroits les plus isolés sur Terre. Il y a plus de mille ans, ses habitants érigèrent des centaines de monolithes de plusieurs tonnes, des moaïs, qui fascinent les archéologues depuis leur découverte il y a 300 ans environ.

Principalement sculptées dans du tuf volcanique à l’aide d’outils, les statues furent transportées, on ne sait comment, puis positionnées sur des plateformes de pierre. Quelle pouvait bien être leur raison d’être ? Comment a-t-on déplacé ces monolithes ? Selon les Rapanuis, ces statues marchaient. Et à en croire certains auteurs fantasques, les moaïs n’auraient pu être positionnés ainsi que par des civilisations disparues ou par des extraterrestres. Des sources plus académiques suggèrent qu’ils auraient pu être transportés sur des sortes de rails.

Récemment, des archéologues ont montré que les Rapanuis disaient peut-être vrai quand ils affirmaient que les statues marchaient. Une vingtaine de personnes peuvent, à l’aide de cordes, imprimer un mouvement de bascule à un moaï et, en le faisant osciller sur sa base courbe, le faire « marcher » vers l’avant. Quand les explorateurs européens arrivèrent, la plupart des moaïs étaient renversés et leur signification était inaccessible à la mémoire. Il s’agissait peut-être de symboles de pouvoir entre groupes en guerre. Ou bien de statues érigées dans un but religieux et pacifique.

Des tablettes de bois et de pierre découvertes sur l’île épaississent le mystère. Elles contiennent un texte non déchiffré en rongorongo. Ces glyphes curieux se lisent de gauche à droite, puis de droite à gauche quand on retourne la tablette. Comme les statues, ceux-ci résistent pour le moment à toute tentative d’explication.

LES ALIGNEMENTS DE CARNAC