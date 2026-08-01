La mort d’une dynastie : la fin dramatique des Romanov

Cette relation aida peut-être le tsarévitch, mais elle ruina la réputation d’Alexandra et l’éloigna encore plus du peuple russe. Selon des rumeurs qui circulaient, Raspoutine avait poussé la débauche au point de séduire la tsarine. Bien qu’il ne fût probablement jamais son amant, il eut des liaisons avec un nombre incalculable de femmes au sein de la cour des Romanov. Nicolas ignora les appels à éloigner Raspoutine de la cour, ce qui attisa encore davantage la colère du peuple russe. La préservation du bonheur de sa femme et de son fils empêcha Nicolas d’écarter cette menace.

En septembre 1915, en pleine Première Guerre mondiale, Nicolas II se rendit au front pour prendre personnellement le commandement des forces russes. La tsarine s’occupait des affaires intérieures et l’influence de Raspoutine sur cette dernière devint manifeste à travers son choix de nommer des ministres incompétents. Les pertes sur le front et le comportement de Raspoutine au palais dressèrent le peuple russe contre le tsar et sa famille. Les conditions d’une révolution étaient réunies.

LA VIE EN CAPTIVITÉ

Lorsque les bolchéviques prirent le pouvoir en novembre 1917, les Romanov devinrent à la fois un moyen de pression et un casse-tête. La Russie devait négocier sa sortie de la Première Guerre mondiale tout en évitant une invasion. Les ennemis du pays observeraient attentivement ce qui arriverait aux anciens souverains, mais si les Romanov survivaient, ils demeureraient à jamais un symbole pour le mouvement monarchiste. Certains souhaitaient qu’on les envoie en exil, d’autres qu’on les traduise en justice pour les crimes qu’on leur imputait, et d’autres encore qu’ils disparaissent pour toujours.

On commença par envoyer la famille au palais de Tsarskoïe Selo. Par souci de sécurité, on les envoya ensuite à Tobolsk, à l’est de l’Oural. On ne les maltraitait pas encore, et Nicolas semblait même s’épanouir. Il appréciait la vie rurale et le grand air et le stress de la vie de tsar ne lui manquait pas. La famille conservait un personnel nombreux : trente-neuf domestiques au total. Elle conserva aussi une grande partie de ses effets personnels, dont ses précieux albums de famille reliés en cuir. Il était encore permis durant ces premiers temps de leur captivité de rêver d’une fin heureuse. Peut-être était-il même permis d’espérer rejoindre l’Angleterre et vivre en exil avec leur cousin britannique George V. Mieux encore, peut-être leur permettrait-on de se retirer dans leur domaine de Crimée, théâtre de nombreux étés heureux.

Ils ne comprirent pas que, petit à petit, chaque issue se refermait. Jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une seule, la pire : la route d’Ekaterinbourg.

Ville la plus radicalisée de Russie, Ekaterinbourg était profondément communiste et farouchement anti-tsariste. « J’irais n’importe où, mais pas dans l’Oural », aurait dit Nicolas alors que le train approchait de sa dernière résidence. On installa la famille dans un grand édifice portant le nom de maison Ipatiev, du nom de son ancien propriétaire. On érigea une haute palissade en bois pour couper les prisonniers du monde extérieur. La famille avait la jouissance d’un jardin pour faire de l’exercice. Le responsable de leur surveillance, Alexandre Avdeev, était corrompu (ses hommes se servaient librement dans les biens appartenant aux Romanov), mais il n’était pas cruel. Les gardiens étaient des hommes ordinaires, recrutés dans des usines locales. Au fil du temps, ils se familiarisèrent avec leurs prisonniers, voire développèrent des liens d’amitié.