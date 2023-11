Tout ce que la médecine doit aux sciences arabes

Des traducteurs talentueux permirent aux musulmans d’accéder à ces textes grecs et latins. Des érudits tels que Yahya ibn Masawaih (que l’Occident appelle Jean Mésué) et son élève Hunayn ibn Ishaq (Johannitius en latin) produisirent plus de cinquante traductions à eux seuls. Ces deux Syriens d’obédience nestorienne avaient été contraints de fuir en Perse, car on les considérait hérétiques en Empire romain d’Orient.

Leur aptitude à parler plusieurs langues, notamment le grec et le syriaque (langue sémitique proche de l’arabe), était particulièrement recherchée. Dans d’autres villes du monde islamique émergent, des mécènes musulmans s’attachèrent leurs services. À Bagdad, le calife abbasside al-Ma’mun, confia à Hunayn ibn Ishaq la supervision des traducteurs de la célèbre Bayt al-Hikma, la Maison de la Sagesse.

Au 10e siècle, forte d’un corpus toujours plus étoffé d’œuvres grecques, perses et sanskrites traduites en arabe, la médecine arabe devint la médecine la plus sophistiquée du monde. Chrétiens, juifs, hindous et savants d’autres confessions considéraient l’arabe comme la langue des sciences. Des médecins de différentes confessions œuvrèrent, discutèrent et étudièrent ensemble avec pour langue commune l’arabe.

Le califat abbasside de Bagdad connut une longue période d’expérimentation intellectuelle qui dura tout le long des 10e et 11e siècles. Au rang de ses nombreuses personnalités éminentes figurait al-Razi, ou Rhazès en latin, pharmacologue et médecin perse qui dirigea l’hôpital de Bagdad. Mais l’étoile la plus brillant du firmament de Bagdad était sans aucun doute l’extraordinaire ibn Sinna, que l’on connaît mieux sous le nom d’Avicenne. Médecin dès l’âge de 18 ans, son magnum opus, le Kitab al-Qanun fi al-Tibb (le Canon de la Médecine) est l’une des plus célèbres œuvres médicales de tous les temps, en plus d’être un exercice extraordinaire en matière de syncrétisme disciplinaire et culturel. La tentative d’Avicenne d’harmoniser les pratiques médicales du penseur grec Galien avec la philosophie d’Aristote révèle la nature multiple de notre dette envers l’érudition musulmane, qui non seulement redonna un souffle aux auteurs grecs, mais qui fit également émerger de nouveaux schémas de pensée pour les siècles à venir. Cette réconciliation de la science pratique, de la pensée et de la religion fit que les médecins européens étudièrent le Canon jusqu’au 18e siècle.

ŒUVRES SAVANTES D’ESPAGNE

Aux confins occidentaux du monde islamique, l’Espagne musulmane connut, elle aussi, une période de croissance intellectuelle. Au 10e siècle, Cordoue était une capitale culturelle et la plus grande ville d’Europe, et certains la qualifiaient d’« Ornement du Monde ». La ville était également un foyer pour l’étude et l’exploration.