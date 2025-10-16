L'Américain Jim Morrison devient le premier à skier la voie la plus dangereuse de l’Everest

La descente par le couloir Hornbein a échappé au monde du ski pendant des décennies. Le fait que ce soit Morrison qui l’ait réalisée ne surprendra personne ayant suivi sa carrière. Au cours de la dernière décennie, ce skieur professionnel basé à Lake Tahoe a discrètement accumulé certaines des descentes de haute altitude les plus audacieuses jamais enregistrées, beaucoup d’entre elles aux côtés de sa défunte compagne Hilaree Nelson. Le couple se préparait à une tentative de descente à ski en 2023 sur l’Everest par le couloir Hornbein au moment de la mort d'Hilaree Nelson, qui était une exploratrice National Geographic et avait été élue Aventurière de l’année 2018 par National Geographic. Skier le couloir Hornbein ensemble aurait été l’apogée des exploits alpins du couple. Au lieu de quoi Morrison s’est retrouvé seul, avec pour seul compagnon un chagrin abyssal, et a vite été confronté au choix d’abandonner ou de continuer.

L’Everest a la réputation d’être bondé, mais pas sur le couloir Hornbein et pas au mois d'octobre. En fait, il ne s’agissait que de la sixième expédition à avoir jamais gravi le couloir Hornbein, et de la première à réussir cet exploit depuis plus de trente ans. Cela est à mettre en comparaison aux quelque 500 clients d'expéditions commerciales chaque printemps jusqu’au sommet par la voie de l’arête sud-est depuis le camp de base népalais et, de plus en plus, par la voie du col Nord, qui monte du côté chinois de la montagne.

La voie de l’arête sud-est fut gravie pour la première fois par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953. Dix ans plus tard, en 1963, la première expédition américaine, dirigée par Jim Whittaker, tenta la montagne par cette même voie de l’arête sud-est. Mais un sous-groupe d’élite de l’équipe, comprenant l’explorateur National Geographic Tom Hornbein et Willi Unsoeld, tenta un itinéraire inédit qui suivait l’arête ouest de la montagne avant de traverser sur la face nord puis de terminer par un goulet raide et étroit menant directement au sommet. Hornbein et Unsoeld, sans cordes fixes ni aide de Sherpas au-delà de leur camp d’altitude, grimpèrent dans le style alpin le plus pur de l’époque. Ils survécurent de justesse à une nuit à la belle étoile à plus de 8 000 mètres d'altitude après avoir atteint le sommet au crépuscule. Le lendemain, leurs coéquipiers, l’explorateur National Geographic Barry Bishop et Lute Jerstad, gravirent la voie de l’arête sud-est et les raccompagnèrent au camp. Le ruban de neige devint le couloir Hornbein.

Par définition, les couloirs sont des goulots étroits et raides de neige et de glace descendant d’une montagne. Mais le couloir Hornbein est aussi le plus droit, le plus raide et la ligne la plus directe depuis l’Everest. C’est ce qu’on appelle la ligne de chute, ou la route qu’une goutte d’eau suivrait en descendant la montagne, guidée par la gravité la plus forte. Les Italiens l’appelleraient la direttissima ; les Français, la voie directe. « C’est super raide et implacable du haut jusqu’en bas », dit Morrison, « c’est plus d’un kilomètre et demi de long, et simplement massif, sombre, et d’une beauté à couper le souffle. »