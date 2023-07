Nos conseils pour photographier les feux d’artifice

Photographier des feux d’artifice n’est pas toujours une mince affaire. Pourtant, avec les bonnes techniques, vous pouvez obtenir des photos étincelantes . Vous devrez vous armer de patience et essuyer de nombreux échecs lors de vos essais. De mon côté, je termine toujours avec davantage de photos ratées que de beaux clichés mais les photos les plus réussies en valent la peine.

Cette année, certains feux d’artifice se voient menacés, comme aux États-Unis à cause des feux de forêt . En France, le spectacle devrait être au rendez-vous. Voici nos conseils pour tirer le meilleur parti de ces événements nocturnes et en proposer un point de vue unique.

Votre appareil photo ou votre téléphone peuvent avoir du mal à gérer les expositions diamétralement différentes entre le ciel sombre de la nuit et les feux d’artifice éblouissants. Faites donc vos propres réglages. Il existe des applications, gratuites comme payantes, pour les iPhone et les Android qui permettent de définir des vitesses d’obturation plus longues et plusieurs expositions. Recherchez « appareil photo manuel » dans votre boutique d’applications.