Des scientifiques chinois annoncent la première greffe de poumon de porc à humain

Des scientifiques chinois ont annoncé avoir transplanté un poumon de porc génétiquement modifié chez un être humain. Le patient, âgé de trente-neuf ans, était en état de mort cérébrale et les poumons ont fonctionné pendant neuf jours après l'opération.

Ce porc âgé de six mois, Violet, appartient à eGenesis, une entreprise spécialisée dans la xénotransplantation, mais qui n'a pas participé à cette étude sur la transplantation pulmonaire.