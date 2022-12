Les sangsues sont encore utilisées en médecine. Oui, vous avez bien lu.

Depuis des décennies, des laboratoires de plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Turquie et l’Ukraine, élèvent des sangsues médicinales. Carl Peters-Bond, de Biopharm U.K., une entreprise qui fournit environ la moitié des sangsues médicinales utilisées dans les hôpitaux du monde entier, s’y emploie depuis près de trente ans. Selon lui, il faut entre un et deux ans pour élever une sangsue prête à être utilisée à des fins médicales. Le processus consiste à les nourrir à 3 semaines, puis entre 8 et 10 semaines, puis à 4 ou 5 mois, après quoi elles sont affamées pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. « Nous n’expédions que les sangsues avec un estomac vide », précise-t-il.

Dès qu’il reçoit un appel d’urgence, Peters-Bond emballe entre dix et soixante sangsues dans un bocal rempli de gel et les expédie à l’hôpital. Parfois, les pharmacies des hôpitaux en commandent à l’avance et les stockent dans un réfrigérateur pour le moment où un patient avec un doigt coupé, ou nécessitant un rattachement d’oreille ou encore une reconstruction mammaire, en aurait besoin. Ces créatures ont cependant une date de péremption de trois mois.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Lorsqu’une sangsue mord, elle aspire lentement le sang et injecte des composés présents dans sa salive, comme l’hirudine et la caline, qui empêchent la coagulation du sang. Cette salive contient également des substances semblables à l’histamine, qui dilatent les vaisseaux et améliorent le flux sanguin. Les médecins ont déjà utilisé des anticoagulants comme l’héparine pour empêcher la formation de caillots sanguins lors de chirurgies reconstructrices. L’aspiration active du sang est toutefois toujours nécessaire, explique Agarwal.

Selon la taille du tissu greffé et le degré de congestion, l’aspiration peut se poursuivre pendant trois à dix jours, voire plus, jusqu’à ce que le tissu ait l’air « moins gonflé, moins violet, plus normal », décrit Janis. Les patients restent à l’hôpital et le personnel médical supervise le processus, remplaçant chaque sangsue engorgée par une nouvelle sangsue affamée. Chaque bestiole ne peut être utilisée qu’une seule fois et est noyée dans l’alcool après avoir rempli sa mission.

En l’espace de deux semaines, plus de 100 sangsues ont drainé les tissus de Mme Lofgreen. Toutes les quatre heures, une infirmière venait placer une nouvelle sangsue, qui se nourrissait pendant 15 à 120 minutes avant de tomber sur le lit de la patiente. Pendant le traitement, pour remplacer le sang perdu, les médecins lui faisaient des transfusions sanguines.

Il était parfois difficile de faire en sorte que la sangsue s’accroche bien, et encore plus de s’assurer qu’elle reste à sa place. Les infirmières ont commencé par utiliser des petits gobelets en plastique, qu’elles collaient sur la peau de Mme Lofgreen pour contenir les animaux ; mais cela ne les empêchait pas de s’échapper régulièrement. Le personnel a alors créé une barrière par le biais d’un morceau de gaze avec un trou à l’endroit où ils voulaient que la sangsue se fixe, espérant ainsi que la gaze la dissuaderait de s’aventurer sur la peau environnante. Cette méthode n’était pas non plus infaillible. La technique la plus efficace a été le regard attentif de la mère et de la sœur de Mme Lofgreen. Tout au long de la journée, elles se relayaient pour repérer les sangsues rebelles et alerter immédiatement les infirmières. La patiente, de son côté, ne sentait rien lorsque ces parasites mordaient dans les tissus transplantés, mais ressentait un pincement brutal lorsqu’ils piquaient ailleurs. « C’était comme des aiguilles », raconte-t-elle.

Avec le temps, la partie de tissu qui semblait initialement sombre et nécrosée est redevenue violet clair, et la peau a pris un aspect plus normal. « Nous avons eu un certain succès avec les sangsues », selon Mme Lofgreen. Mais après son retour à la maison, une petite section du lambeau s’est infectée et a dû être retirée. L’infection n’était pas liée aux sangsues, mais résultait plutôt d’une plaie ouverte. Elle attribue aux créatures gluantes et glissantes le mérite d’avoir sauvé la majorité du lambeau transplanté.

Selon une étude portant sur 277 cas d’utilisation de sangsues médicinales, le taux de réussite de cette méthode s’élèverait à 78 %. « C’est une option très intéressante pour sauver des lambeaux », affirme Ernest Azzopardi, spécialiste en chirurgie plastique à l’University College de Londres en Angleterre et coauteur de l’étude. L’absence d’essais randomisés contrôlés solides, qui sont une référence pour évaluer l’efficacité de toute intervention, a néanmoins entraîné une perte de confiance dans l’utilisation des sangsues dans un cadre médical.

Par ailleurs, à la suite de ces traitements, certains patients peuvent développer des infections cutanées, et ce en raison de la bactérie Aeromonas qui vit dans les entrailles des sangsues et peut se déplacer à travers leur salive. Les éleveurs de sangsues comme Peters-Bond n’utilisent pas d’antibiotiques : selon lui, les médicaments peuvent en effet éliminer ces bactéries intestinales, mais elles reviennent. « Ce que nous faisons, c’est que nous affamons les sangsues pour qu’il n’y ait pas de sang dans l’intestin, et ainsi réduire les bactéries à leur minimum. » Dans les hôpitaux, les médecins prescrivent généralement des antibiotiques aux patients à titre préventif, mais des preuves commencent à indiquer que certaines bactéries Aeromonas sont en train de développer une résistance aux médicaments fréquemment utilisés, ce qui complique d’autant plus l’utilisation du traitement.

À LA RECHERCHE D'ALTERNATIVES MÉCANIQUES

Depuis des années, des scientifiques recherchent des alternatives aux sangsues médicinales. Les premières tentatives remontent au 19e siècle, lorsque la demande de sangsues était très élevée en Europe, et que les invertébrés devenaient rares, et donc plus chers. En 1817, Jean-Baptiste Sarlandière, un anatomiste et physiologiste français, a mis au point un appareil appelé bdellomètre, qui permettait de drainer le sang des patients.

Depuis 2013, Agarwal travaille avec des collègues de l’Université d’Utah pour créer une sangsue mécanique capable de délivrer un anticoagulant, mais aussi d’imiter l’effet de succion de l’animal. Le prototype consiste en un réseau d’aiguilles qui perforent la peau ; une aiguille centrale fournirait l’héparine anticoagulante aux tissus saturés de sang, et les aiguilles environnantes, reliées à une pompe, aspireraient le sang. Ce dispositif permettrait aux médecins de contrôler le volume et le débit du sang aspiré, ce qui n’est pas possible avec de vraies sangsues. Pour l’instant, l’équipe tente encore de perfectionner le flux d’anticoagulant dans les tissus sur lesquels le dispositif est fixé.

D’autres scientifiques ont également mis au point des prototypes similaires et prometteurs. Certains ont testé leurs performances sur des animaux, mais selon Azzopardi, nous ne sommes pas encore au stade où nous pourrons commencer à utiliser l’une de ces alternatives mécaniques sur l’être humain. Pour le moment, les sangsues continuent d’occuper une place limitée mais importante dans la médecine moderne.