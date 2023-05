Thérapie psychédélique : un voyage qui requiert un guide expérimenté

Il y a plusieurs années, lors d’une séance de traitement par kétamine, substance utilisée comme médication contre la dépression qui l’affecte depuis toujours, Renée St. Clair a été horrifiée de voir son esprit se déconnecter de son corps et flotter à travers la pièce.

« C'était effrayant. J'avais vraiment peur qu'il ne réintègre pas mon corps », se souvient cette avocate de San Diego âgée de cinquante-et-un ans. L'infirmière qui assistait à la séance a rapidement appelé le psychiatre qui a rassuré verbalement Renée St.Clair et lui a serré la main afin qu'elle se sente en sécurité. Sa présence apaisante lui a permis de rester calme pendant les 40 minutes qui ont suivi, jusqu'à ce que l'hallucination disparaisse et que la kétamine soit éliminée de son organisme.

Il apparaît de plus en plus important d'être accompagné par des professionnels bien formés pour administrer des drogues psychédéliques puissantes. La Food and Drug Administration, l'administration américaine chargée de la régulation des denrées alimentaires et des médicaments, devrait bientôt évaluer un premier véritable psychédélique, la méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA, alias ecstasy), pour le traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Le California Institute of Integral Studies de San Francisco a pris conscience que les substances psychédéliques pourraient un jour être intégrées dans les soins médicaux courants. Cela l’a incité à devenir le premier institut des États-Unis à proposer un programme de formation à la thérapie assistée par les psychédéliques voici sept ans de cela, explique Janis Phelps, directrice du Center for Psychedelic Therapies and Research de l'école.