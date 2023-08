Ces corps se sont momifiés… par accident ?

La décomposition est un processus biologique qui, sans eau, ne peut opérer. C’est pourquoi les déserts conservent si bien les corps et que les pratiques de momification égyptiennes et chinchorro impliquaient des étapes d’assèchement du corps.

La plus ancienne momie chinchorro, Acha Man, a été préservée naturellement par le désert pendant plus de 9 000 ans. Des momies naturelles ont été découvertes dans les déserts du monde entier. Parmi les mieux conservées, citons les momies du Tarim du Xinjiang, en Chine, qui ont été enterrées dans des cercueils en forme de bateau il y a 4 000 ans dans le désert du Taklamakan.

Une combinaison de froid et de sécheresse peut provoquer une momification, même s’il ne fait pas assez froid pour que le corps reste gelé toute l’année. C’est ce qui est arrivé à des femmes et des enfants de la culture inuit de Thulé au Groenland. Ils ont été naturellement momifiés dans leurs tombes après être probablement morts de faim ou de maladie, aux 15e et 16e siècles.

« Il a beau faire très froid au Groenland, ce n’est pas comparable au Haut-Arctique et à son pergélisol », précise-t-il. Les corps étaient enterrés sous des monticules de pierres ou cairns, de sorte que « le vent soufflait toujours à travers ». L’effet combiné du vent, qui dessèche les corps, et du froid, qui ralentit les bactéries, les a momifiés.

Même les conditions qui règnent dans les cryptes, à l’air frais et sec, peuvent parfois préserver les restes d’une manière similaire, pourvu que les corps soient bien ventilés ou conservés de façon hermétique après leur assèchement, explique Nerlich. Plusieurs momies naturelles retrouvées dans des cryptes n'étaient pas que des accidents. Une momie de Haute-Autriche, connue sous le nom de Luftg'selchter Pfarrer , a été intentionnellement bourrée de matériaux absorbants et traitée avec des sels pour retarder temporairement sa décomposition avant qu’elle ne se momifie naturellement dans sa crypte.

On trouve souvent dans les tourbières un type de mousse qui participe à la momification des corps, ajoute Mulhall. La sphaigne libère une molécule acide et sucrée qui absorbe les nutriments dont se nourrissent les microbes responsables de la décomposition. Cela contribue à la momification des cadavres, bien que les sphagnanes aspirent également le calcium des os, ce qui les affaiblit.

Les fluides acides des tourbières modifient chimiquement le corps, un peu comme le tannage du cuir ou le marinage. C’est pourquoi la plupart des corps des tourbières, quelle qu’ait été leur apparence initiale, ont une peau sombre et coriace et des cheveux rouge vif.

De nombreuses momies de tourbières semblent avoir connu une fin plutôt violente ; comme d’ailleurs la plupart des autres momies naturelles. Mais le hasard ayant préservé leurs corps, les victimes de ces tragédies passées peuvent aujourd’hui renseigner les scientifiques sur leurs vies et leurs sociétés. Les mêmes processus responsables de la momification de la peau et des organes humains peuvent aussi parfois préserver des aliments non digérés dans l’estomac, du sang, des traces de microbes pathogènes et même des indices sur les écosystèmes et les climats dans lesquels vivaient les peuples anciens.