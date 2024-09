L'amidon résistant, forme de glucide essentielle pour votre santé

On retrouve l'amidon résistant de type 3 dans les pommes de terre cuites froides, le riz, les pâtes et l'avoine. Le processus de « cuisson et de refroidissement de ces aliments riches en amidon crée plus d'amidon résistant », explique Mary Ellen Camire. Dans ce cas, plus un aliment contient d'amidon résistant, plus il est sain pour vous.

Dans une étude publiée dans le Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs ont comparé la quantité d'amidon résistant contenus dans du riz blanc tout juste cuit, dans du riz blanc que l'on a laissé refroidir pendant dix heures et du riz blanc que l'on a laissé refroidir et mis au réfrigérateur pendant vingt-quatre heures, et que l'on a ensuite réchauffé. Ils ont constaté que la teneur en amidon résistant du riz cuit, refroidi et réchauffé était plus de deux fois et demie supérieure à celle du riz fraîchement cuit, et que la consommation du riz réchauffé entraînait une réponse glycémique plus faible que celle du riz tout juste cuit.

Cette découverte est un argument de poids en faveur de la consommation des restes, mais Mary Ellen Camire ajoute que la préparation d'une salade de pommes de terre, de pâtes ou de riz est un autre bon moyen d'incorporer des amidons résistants dans votre régime alimentaire.

En revanche, l'amidon résistant de type 4 est un amidon modifié chimiquement qui n'existe pas à l'état naturel. On l'ajoute souvent pour épaissir les soupes, les produits de boulangerie et d'autres aliments manufacturés. D'après des recherches récentes, la consommation d'amidon résistant de type 4 dans ces aliments est associée à une baisse de la glycémie et de la réponse insulinique par la suite. Les amidons résistants de type 5 sont créés par la combinaison d'amidons et de lipides pour les rendre plus résistants à la digestion. Comme il s'agit d'une nouveauté, on en sait moins sur les effets des amidons résistants de type 5.

CONSEILS POUR CONSOMMER PLUS D'AMIDONS RÉSISTANTS

Les suppléments diététiques qui contiennent de l'amidon résistant, sous la forme de flocons de pommes de terre par exemple, sont désormais légion. Certaines recherches suggèrent qu'ils pourraient être bénéfiques pour la santé intestinale. Mais Mindy A. Patterson recommande de s'appuyer d'abord sur la nourriture, puis « si vous avez des difficultés à augmenter votre apport, un supplément peut compléter un régime alimentaire sain. »

Si vous décidez d'essayer d'augmenter votre apport en amidon résistant, faites-le doucement et progressivement, conseille Tara Collingwood. « Si vous l'augmentez trop rapidement, cela peut causer des gaz et des ballonnements. »

En augmentant petit à petit leur consommation, la plupart des gens tolèrent très bien l'amidon résistant. Cela vaut la peine d'essayer, car l'ajout de cet ingrédient caché est un excellent moyen d'améliorer la santé de vos intestins et de votre santé en général.