L’effet papillon existe vraiment (mais ce n’est pas ce que vous pensez)

Richard A. Anthes , ancien président de l’University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), à Boulder dans le Colorado, et aujourd’hui président émérite, explique que Lorenz démontrait comment « dans un système constitué d’équations mathématiques apparemment simples, un changement infinitésimal dans la position initiale d’une particule peut entraîner d’importants changements dans sa future position ; un petit changement pourrait mener à un changement gigantesque et imprévisible dans le futur ».

Cette analogie, que des petites actions et autrement insignifiantes accomplies par des individus puissent mener au désordre et au chaos dans le futur, rendue simplement et magnifiquement par la métaphore choisie par Lorenz, a su capturer l’imagination des scientifiques, tout comme celle du public.

L’effet papillon « a perturbé la science à un niveau philosophique en montrant que modéliser le futur n’est possible que jusqu’à une certaine mesure et que le “chaos”, comme le dit Lorenz, est toujours présent, bien qu’ardu à discerner », explique Bo-Wen Shen, professeur associé de mathématiques et de statistiques de l’université publique de San Diego et chercheur prolifique sur l’effet papillon. Pour Bo-Wen Shen, cette idée suggérant que même la plus petite des perturbations peut avoir des conséquences « donne de l’espoir aux individus et les encourage à entreprendre de petites actions qui pourraient avoir un effet profond et positif ».