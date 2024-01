Voici 8 astuces pour tenir vos bonnes résolutions en 2024

Selon Katherine Milkman, professeure à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et autrice de How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be, il n’y a pas de règle en la matière. Coautrice des études les plus récentes sur le sujet, la spécialiste affirme qu’en réalité, « la réponse dépend de l’habitude que vous essayez de former, mais aussi de votre caractère ». Certaines personnes arrivent à adopter de nouvelles habitudes plus rapidement que d’autres, et certaines habitudes prennent tout simplement plus de temps à mettre en place que d’autres.