L’Épice de Dune est plus réelle que vous ne le pensez

La fiole de liquide bleu flotte au-dessus des yeux de la Sœur, une menace mortelle et une promesse de renaissance suspendues dans une gouttelette de saphir. Quelques instants plus tard, le poison entre dans son sang et commence à ravager son corps.

Dans cette scène tirée de l’un des premiers épisode de Dune: Prophecy, nouveau spin-off de Dune proposé par HBO, figure l’Eau de Vie, un puissant narcotique extrait des jeunes vers de la planète désertique Arrakis. Les femmes appartenant au Bene Gesserit, l’ordre composé de conseillères politiques douées de pouvoirs psychiques autour duquel tourne la série, en dépendent pour pouvoir effectuer certains de leurs rites les plus importants. En plus de ce mélange épicé, un autre produit dérivé des vers de sable géants d’Arrakis, l’Eau de Vie, aide les Sœurs à aiguiser leurs sens, à se rapprocher de leurs ancêtres et à regarder dans le passé et dans l’avenir.