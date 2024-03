Quels sont les risques associés à la surconsommation de caféine ?

Une chaîne de boulangeries-cafés nord-américaine se voit en ce moment même intenter deux procès pour faute ayant entraîné la mort par des familles de personnes décédées après avoir bu une boisson hautement caféinée.

La boisson en question est une limonade sucrée à haute teneur en caféine. La quantité exacte de stimulant consommée dans chacun des deux cas reste à confirmer, mais à en croire les deux plaintes, la femme de 21 ans et l’homme de 46 ans concernés sont décédés peu après avoir bu chacun un gobelet de 90 centilitres d’une limonade qui a pu contenir jusqu’à 390 milligrammes de caféine et 124 grammes de sucre, si aucun glaçon n’est entré dans sa préparation. À titre de comparaison, une tasse de café de 24 centilitres contient 80 à 100 milligrammes de caféine, et une canette de Red Bull de 35 centilitres en contient 114.

La quantité de caféine consommée dans ces cas a son importance, car cet excitant peut affecter les individus de plusieurs manières, raison pour laquelle les scientifiques spécialistes de la nutrition mettent fréquemment en garde contre sa surconsommation.

« À très hautes doses, la caféine peut être toxique, voire létale », prévient Rob van Dam, professeur de sport et de sciences de la nutrition à l’Institut Milken de l’École de santé publique de l’Université George-Washington.

Mais il n’est pas toujours simple de déterminer la quantité de caféine présente dans un aliment ou dans une boisson donnés. Le problème réside en partie dans le fait que la caféine n’est pas considérée comme un additif lorsqu’elle y est présente naturellement, comme cela est le cas pour le thé et le chocolat.

Dans ces aliments, « vous ne verrez pas le mot "caféine" sur l’étiquette », fait observer Marilyn Cornelis, maître de conférences en médecine préventive à la Faculté de médecine Feinberg de l’Université Northwestern. Aux États-Unis, la caféine ne doit en fait être indiquée comme ingrédient que lorsqu’elle a été ajoutée à certains produits. Mais comme l’explique cette dernière, malgré cela, aucune règlementation ne stipule qu’il faille indiquer la quantité exacte de caféine contenue dans ceux-ci.

QU’EST-CE QUE LA CAFÉINE ET COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

Obtenue à partir de feuilles, de racines, de fruits ou de grains de café, de thé, de cacao et de guarana, la caféine est le stimulant du système nerveux central le plus consommé dans le monde. On la trouve à l’état naturel dans diverses plantes et dans divers aliments dont nous nous nourrissons et est également ajoutée sous forme synthétique à de nombreux produits comme les colas et les boissons énergisantes.

La caféine fait partie d’un groupe de composés chimiques, les méthylxanthines, qui sont rapidement absorbés dans le sang et qui affectent le système nerveux central. Si ces composés se comportent ainsi, c’est notamment parce qu’ils parviennent à s’attacher aux récepteurs de l’adénosine présents dans l’ensemble du cerveau et du corps.

L’adénosine est une substance chimique qui joue un rôle important dans le sommeil et dans le délassement du corps. Quand l’adénosine augmente en période d’éveil, elle s’attache à ses récepteurs et déclenche une envie de dormir.

La caféine ressemble à l’adénosine et peut s’attacher aux mêmes récepteurs sur les cellules nerveuses, et donc empêcher l’adénosine de le faire. Sans adénosine pour induire le sommeil, un individu reste en état d’éveil et alerte. Cette interférence a pour effet à la fois d’accélérer l’activité de la cellule et de l’empêcher de ralentir comme elle le ferait sous l’effet de l’adénosine.

De plus, des recherches montrent que la caféine accroît également les taux de cortisol et d’épinéphrine, deux hormones associées à l’excitation, au stress et à l’anxiété.

LE BON CÔTÉ DE LA CAFÉINE

Grâce à ces effets, la caféine peut s’avérer un stimulant bienvenu pour accroître la vigilance mentale et pour réduire la fatigue. Elle est également utile pour conserver un certain niveau de performance lorsque l’on manque de sommeil, les soldats de l’armée américaine s’en servent d’ailleurs dans ce but.

Certaines recherches montrent que la caféine peut également améliorer la mémoire et la capacité à se concentrer. La consommation de caféine sur le long terme est également associée à un risque réduit de contracter la maladie de Parkinson.

Selon Rob van Dam, la consommation modérée de café et de thé peut également s’avérer bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Il tempère toutefois immédiatement et tient à souligner que tout bénéfice associé à cette consommation est probablement imputable à d’autres composés présents dans ces boissons, comme l’acide chlorogénique et la trigonelline, auxquels on attribue des propriétés antioxydantes, et non nécessairement à la teneur caféinée de ces boissons.

« Dans l’ensemble, les bienfaits de la consommation de caféine pour la santé sont relativement mineurs et pas assez importants pour en encourager la consommation », indique Jennifer Temple, directrice du Laboratoire de recherche en nutrition et santé de l’Université d’État de New York à Buffalo. En outre, « tout bénéfice potentiel pourrait se voir annulé par d’autres composants des boissons, comme une teneur en sucre plus importante. »

En effet, à l’instar de la limonade hautement caféinée mentionnée précédemment qui contient 124 grammes de sucre, de nombreuses boissons caféinées ont une teneur en sucre particulièrement élevée.

Selon Jennifer Temple, bien que les fabricants affirment que la caféine est ajoutée pour « rehausser la saveur » de leurs boissons, « la caféine est très amère et contraint à l’ajout de plus de sucre ou d’édulcorants pour que ces boissons soient buvables », explique-t-elle.

LES MAUVAIS CÔTÉS DE LA CAFÉINE ET LES RISQUES DE SURCONSOMMATION

En plus d’éviter les importantes quantités de sucre présentes dans de nombreuses boissons caféinées et les problèmes de santé qui les accompagnent, il est important d’éviter la surconsommation de caféine elle-même.

L’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) recommande aux adultes en bonne santé de limiter leur consommation de caféine à 400 milligrammes par jour au maximum ; ce qui équivaut à quatre petites tasses environ.