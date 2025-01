Votre style d'éducation a-t-il une influence majeure sur votre enfant ?

Nous vivons à l’ère de la parentalité métaphorique. Des parents « tigre » et « hélicoptère », en passant par les parents « chasse-neige » et « libres », toutes sortes de termes ont été utilisés pour décrire les nombreux styles d’éducation. La parentalité « douce » semble aujourd’hui attirer une attention particulière.

Cependant, de nombreux parents s’interrogent : ces styles d’éducation font-ils une réelle différence dans le développement et le bien-être futur de leur enfant ?

« Les parents sont avides de réponses et ces messages deviennent attrayants sur les réseaux sociaux », explique Annie Pezalla, psychologue du développement et professeure adjointe de psychologie au Macalester College de Saint Paul, dans le Minnesota. En tant que société, « nous devenons de plus en plus conscients de ce que nous devons dire, faire ou ne pas faire ; nous partons du principe que, si nous disons ou faisons la mauvaise chose, nous pourrions abîmer durablement nos enfants », affirme-t-elle.

Pour ces mêmes raisons, les scientifiques s’interrogent depuis longtemps sur l’influence du choix de style parental sur le développement des enfants. Dans les années 1960, en se basant sur les recherches à sa disposition, la psychologue Diana Baumrind est parvenue à identifier trois approches parentales distinctes : l’éducation autoritaire, qui se caractérise par des règles strictes, des attentes élevées et une discipline souvent sévère ; l’éducation démocratique, qui prend la forme d’une relation parent-enfant étroite et protectrice destinée à guider les enfants à répondre à des attentes élevées ; et l’éducation permissive, qui se caractérise par une relation aimante accompagnée de peu de règles ou attentes, qui laisse les enfants gérer les situations par eux-mêmes. Plus tard, un quatrième style, l’éducation négligente (ou distante), a été ajouté à la liste.

Toutefois, le problème de ces premières caractérisations était que « les parents ne pouvaient pas s’identifier à ces mots », commente Kenneth Ginsburg, médecin, fondateur et directeur de programme du Center of Parent and Teen Communication à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. « Si vous voulez aider les parents à savoir ce qu’ils doivent faire et dire, il faut créer un nouveau nom. »

C’est ainsi que de nouveaux styles parentaux dotés de noms plus métaphoriques ont vu le jour.

Contrairement aux styles parentaux traditionnels, ces derniers n’ont pas fait l’objet d’autant de recherches et peuvent donc avoir des significations différentes selon les individus. Voici ce que pensent les experts de six de ces nouveaux styles parentaux et de leurs conséquences potentielles dans le développement des enfants.

LA PARENTALITÉ DOUCE

Connue pour donner la priorité à la compassion, à la chaleur et au respect, l’approche de la parentalité douce, ou « gentle parenting », a gagné en popularité ces dernières années. L’une des principales caractéristiques de ce style d’éducation est l’accent mis sur le développement d’un lien fort entre les enfants et leurs parents.

« Il s’agit d’aborder l’éducation en faisant preuve d’une écoute profonde ; autrement dit, en étant capable de voir les choses du point de vue de l’enfant », explique Sarah Bren, psychologue clinicienne agréée et cofondatrice du Upshur-Bren Psychology Group à Pelham, dans l’État de New York. Selon la manière dont les limites sont fixées et dont la discipline est gérée, cette méthode peut ressembler à une éducation démocratique ou permissive, d’après les experts.

« Les enfants s’en sortent bien lorsqu’ils reçoivent de la chaleur et de la discipline », indique Pezalla, mais ce style d’éducation douce peut être difficile à maintenir pour les parents. Une étude dirigée par Pezalla publiée en 2024 dans la revue PLoS One a en effet révélé qu’un tiers des individus qui s’identifiaient comme des « parents doux » exprimaient des doutes quant à leurs capacités parentales et éprouvaient un sentiment d’épuisement. Quant à savoir si cette approche parentale a un meilleur effet sur les enfants que d’autres méthodes, des études approfondies doivent encore être menées.

LA PARENTALITÉ CHASSE-NEIGE

Les parents qui adhèrent au style d’éducation qualifié de « chasse-neige », ou « bulldozer », essaient souvent d’éliminer tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de l’enfant. Malgré les bonnes intentions des parents, qui veulent éviter à tout prix que leurs enfants se retrouvent confrontés à des difficultés, cet objectif n’est pas réaliste, car les défis font partie inhérente de la vie.

En tant que parent, « l’objectif doit être d’apprendre à vos enfants à gérer l’adversité ou les conflits avec votre soutien et vos conseils afin de les aider à développer leur résilience », commente Bren. Si vous éliminez trop fréquemment tous les obstacles qui se trouvent sur leur chemin parce que vous avez peur qu’ils ne puissent pas les gérer, vous risquez d’accomplir l’inverse de votre objectif, ajoute Bren, car ils ne sauront pas comment réagir le jour où ils y seront inévitablement confrontés.

Cette approche est principalement fondée sur la peur, mais celle-ci peut se retourner contre vous. Des recherches ont montré que, lorsque les parents sont anxieux face aux menaces potentielles auxquelles leurs enfants peuvent être confrontés dans le monde, cette anxiété peut être transmise aux enfants, et ainsi contribuer à leur propre anxiété et à leur intolérance à l’incertitude.

LA PARENTALITÉ HÉLICOPTÈRE

Si ce terme fait référence aux « parents poules » qui « planent » au-dessus de leurs enfants, il désigne également la tendance des parents à être contrôlants et surprotecteurs, prêts à intervenir à tout moment pour les aider.

Néanmoins, comme dans le cas de la parentalité chasse-neige, « cette volonté excessive de tout gérer n’apprend pas aux enfants à changer de direction, à surmonter les obstacles ou à développer leur résilience », prévient Michele Borba, psychologue de l’éducation établie dans le sud de la Californie et autrice de l’ouvrage de Thrivers: The Surprising Reasons Why Some Kids Struggle and Others Shine. En conséquence, « l’enfant devient dépendant, vous le privez de son autonomie ».

Par ailleurs, des recherches ont établi un lien entre la parentalité hélicoptère pratiquée par les mères et une plus grande consommation d’alcool chez leurs filles adolescentes, bien qu’il soit important de préciser que l’étude démontrait une corrélation, et non une causalité directe, entre ces deux phénomènes. Une autre étude publiée dans la revue Frontiers in Psychiatry en 2024 a également montré que cette méthode d’éducation était associée à davantage de dépression et à moins d’estime de soi à l’égard de l’apparence physique chez les étudiants.