Découverte : les buveurs de thé vivent plus longtemps

Au-delà de sa composition chimique, l’intensité et les arômes du thé stimulent les sens d’une manière qui favorisent la clarté mentale et la relaxation. Certaines études suggèrent que les expériences sensorielles associées à la consommation de thé peuvent contribuer à faire baisser les taux de cortisol, à réduire l’anxiété et à renforcer la pleine conscience.

Ainsi, une étude parue en 2018 a démontré que l’inhalation d’arômes de thé noir provoquait une baisse des marqueurs de stress chez les participants effectuant des tâches cognitives. Les thés floraux, comme la camomille, sont particulièrement efficaces pour la relaxation, tandis que l’odeur rafraîchissante du thé à la menthe est associée à une vivacité accrue.

UNE SOURCE D’HYDRATATION

L’un des bienfaits du thé les plus simples, mais les plus essentiels pour la santé, est l’hydratation, souligne Emma Beckett, chercheuse en nutrition à l’université de Newcastle, en Australie. Rester hydraté est essentiel au bon fonctionnement du cœur, des muscles et des fonctions cognitives, à la lubrification des articulations, ainsi qu’à la digestion.

Bien que le thé soit un diurétique en raison de la caféine qu’il contient, ses effets sont légers, ce qui lui permet d’être considéré comme une boisson hydratante. « L’hydratation, ce n’est pas seulement ce qui reste dans votre corps », précise la chercheuse. « C’est aussi une question de circulation [de l’eau] dans votre corps, qui permet à celui-ci d’éliminer les toxines et l’excès de sel ».

UNE BOISSON BÉNÉFIQUE POUR LA SANTÉ

Le thé est riche en antioxydants, tout particulièrement en flavonoïdes comme les catéchines. Ces substances combattent les dommages cellulaires, réduisent l’inflammation et diminueraient le risque de maladies chroniques, comme les maladies cardiaques et certains cancers. Le thé vert affiche une concentration très élevée en catéchines et présente donc d’importantes propriétés anti-inflammatoires et anti-cancéreuses.

Les quatre principales catéchines contenues dans le thé vert sont l’épicatéchine, l'épigallocatéchine, le gallate d’épicatéchine et le gallate d'épigallocatéchine (EGCG), qui s’associent pour procurer ces bienfaits. Il a ainsi été démontré dans le cadre d’études préliminaires que l’EGCG, en particulier, contribuait à réguler la glycémie, à réduire la graisse abdominale et à favoriser l’oxydation des graisses pendant l’exercice. C’est pourquoi cette substance est très appréciée des personnes faisant très attention à leur santé.

Si le thé vert affiche la concentration la plus élevée de catéchines, le thé noir conserve ses propriétés antioxydantes alors même qu’il fait l’objet d’une fermentation qui réduit les niveaux de catéchine, souligne Quan Vuong. Ce processus crée des composés uniques, tels que les théaflavines et les théarubigines, qui contribuent aux bienfaits pour la santé du thé noir.

De nouvelles études suggèrent que les antioxydants contenus dans le thé pourraient jouer un rôle dans la santé du microbiome intestinal en encourageant le développement de bonnes bactéries, qui peuvent influer sur de nombreux paramètres, de la digestion à la fonction immunitaire.

Ces découvertes soulignent l’importance de la consommation de thé dans son ensemble, ses composés interagissant en synergie pour produire un maximum de bienfaits pour la santé.