Notre corps connaîtrait deux "coups de vieux" à 44 ans et 60 ans

Dans une étude publiée récemment, des scientifiques de l'université de Stanford révèlent que nous ne vieillissons pas aussi progressivement qu'on le croyait. Au lieu de cela, nous connaissons après notre puberté deux « coups de vieux » significatifs : l'un au milieu de la quarantaine, l'autre au début de la soixantaine.

Les changements moléculaires qui se produisent pendant chacune de ces périodes pourraient expliquer les signes de vieillissement apparemment soudains, tels que l'apparition de rides, le relâchement cutané, des cheveux blancs, des douleurs musculaires et articulaires et une plus grande vulnérabilité aux infections virales.

« Cette étude révèle pourquoi de nombreuses personnes ont l'impression de vieillir assez soudainement », explique John Whyte, médecin généraliste et ancien directeur du U.S. Food and Drug Administration, et qui n'a pas participé à l'étude. Il estime par ailleurs que « cela contredit le raisonnement selon lequel on vieillit de manière lente et continue. »

David Sinclair, généticien moléculaire, spécialiste de la longévité et professeur à l'école de médecine d'Harvard, qui n'a pas pris part à cette recherche, l'explique de manière plus précise : « Cette recherche semble aller à l'encontre des modèles de vieillissement les plus connus, notamment l'horloge épigénétique et d'autres changements linéaires et progressifs, comme les augmentations continues des niveaux de sucre dans le sang. »

Et, bien que l'étude ne puisse sûrement pas s'appliquer à n'importe qui, David Sinclair indique que cette recherche montre en effet « des changements importants dans notre biologie entre quarante et soixante ans par rapport à d'autres périodes de la vie après la puberté. »

L'étude suit également un point de vue scientifique en constante évolution concernant la manière dont nous vieillissons, puisque d'autres études ont mis en exergue des périodes similaires durant lesquelles on semble vieillir. « De nombreuses recherches ont démontré que les changements liés au vieillissement peuvent survenir plus soudainement à certaines périodes de notre vie », explique Mitch McVey, biologiste à l'université Tufts qui se spécialise dans la réparation de l'ADN et les mécanismes moléculaires liés à l'âge, qui n'a pas non plus pris part à cette recherche.

L'un des auteurs de l'étude de Stanford, Xiaotao Shen, scientifique étudiant les microbiomes, indique que le travail de l'équipe a été conduit à partir d'anciens résultats, « ce qui démontre communément que le vieillissement n'est pas linéaire. »

Mais ces résultats ne doivent pas vous faire redouter d'atteindre la quarantaine et la soixantaine. Comprendre comment et quand nous vieillissons peut aider les individus et les professionnels de santé à prendre des mesures spécifiques pour se préparer à certains des résultats les plus indésirables du vieillissement.

COMMENT LES CHANGEMENTS AU NIVEAU MOLÉCULAIRE VOUS AFFECTENT

Pendant presque deux ans, les scientifiques de l'université de Stanford ayant mené cette recherche ont mesuré l'activité moléculaire en analysant les micro-organismes contenus dans le sang, la peau, le nez, la bouche et des échantillons intestinaux qui ont été prélevés tous les trois à six mois sur cent-huit participants d'origines ethniques différentes, âgés de vingt-cinq à soixante-quinze ans.

Les scientifiques ont examiné plus de 135 000 molécules et microbes différents, notamment les métabolites, les lipides, les protéines et les molécules d'acide ribonucléique qui sont connus pour être associés au système immunitaire, à la santé cardiovasculaire, au métabolisme, à la fonction rénale et la structure de la peau et des muscles.

Au total, les échantillons ont constitué environ 246 milliards de points de données (biomarqueurs) que l'équipe a pu mesurer sur les participants âgés de cinquante ans. « On cherchait à identifier la période à laquelle les changements et les troubles survenaient le plus fréquemment à un niveau moléculaire et biochimique », explique Michael Snyder, co-auteur de l'étude et chef du département des études génétiques à la Stanford Medicine.

Les résultats montrent que 81 % des molécules ne changent pas de manière continue, comme on pourrait s'y attendre en cas de vieillissement linéaire, mais qu'elles se sont transformées de façon significative entre quarante-quatre et soixante ans.

À l'âge de quarante-quatre ans, certains des changements observés concernaient les cellules affectant le métabolisme, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous avons plus de mal à absorber et à traiter la caféine et l'alcool avec l'âge. Les changements concernaient également les protéines du tissu adipeux, ce qui pourrait expliquer l'augmentation du taux de cholestérol et la prise de poids inattendue à cet âge. Ces changements affectent aussi les protéines du tissu conjonctif associées à la peau et à la structure musculaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi la peau commence à s'affaisser, pourquoi les rides apparaissent et « pourquoi les gens ont plus de problèmes liés à la tension musculaire et aux blessures », explique Snyder.

À l'âge de soixante ans, l'équipe a observé davantage de ces mêmes changements moléculaires, ainsi que de nouvelles fluctuations notables dans les molécules liées à la fonction rénale et à la santé immunitaire. Selon Snyder, cela pourrait expliquer pourquoi les adultes plus âgés sont plus vulnérables à des maladies comme le COVID-19 et pourquoi les taux de cancer, les problèmes rénaux et les troubles cardiovasculaires augmentent de façon aussi spectaculaire à la soixantaine.

Samuel Lin, professeur agrégé de chirurgie à la Harvard Medical School et chirurgien plasticien au Beth Israel Deaconness Medical Center de Boston, qui n'a pas pris part à l'étude en question, explique que les changements moléculaires qui se produisent soudainement au cours de la première poussée de vieillissement peuvent être encore exacerbés lorsque nous atteignons la soixantaine, chaque période entraînant des résultats visibles tels que la baisse de la production de collagène et d'élastine, la réduction de la mélanine et les changements hormonaux qui contribuent à la diminution de la qualité de la peau ainsi qu'au blanchiment des cheveux et à la calvitie.

« Ces signes visibles du vieillissement sont les résultats directs des changements moléculaires et microbiens sous-jacents qui se produisent dans notre corps », explique-t-il.

Au-delà de l'aspect visible, Samuel Lin note que les modifications des communautés microbiennes dans l'ensemble de l'organisme peuvent également favoriser l'inflammation, un facteur clé dans de nombreux troubles liés à l'âge et de nombreuses affections chroniques.

L'identification de ces changements moléculaires survenant à ces deux périodes distinctes « est utile parce qu'elle nous indique quelles sont les choses qui risquent de mal tourner à ces étapes de notre vie » déclare Venki Ramakrishnan, scientifique lauréat du prix Nobel et auteur de Why We Die : The New Science of Aging and the Quest for Immortality, qui n'a pas participé à la recherche.

LIMITES ET QUESTIONS SANS RÉPONSE

Malgré les avantages que ces connaissances pourraient apporter, l'étude présente un certain nombre de limites et laisse d'importantes questions sans réponse.

Par exemple, l'une des principales mises en garde concerne le fait que tous les participants à l'étude vivent en Californie, ce qui augmente la probabilité qu'ils aient des antécédents et des modes de vie communs, ainsi que des facteurs environnementaux similaires. « Pour cette raison, il se peut que notre groupe ne représente pas entièrement la diversité de la population dans son ensemble », reconnaît Shen.

Les changements moléculaires observés dans l'étude n'ont été suivis que pour plusieurs individus d'âges différents et non pour les mêmes individus au fil du temps. Cette pièce manquante du puzzle peut s'avérer essentielle, car les recherches précédemment publiées par l'université de Stanford montrent que chaque personne vieillit différemment, de sorte que les résultats de l'étude peuvent être différents chez une même personne suivie pendant des décennies.

L'étude n'incluait pas non plus de participants âgés de plus de soixante-quinze ans, « ce qui signifie qu'elle ne tient pas compte des schémas de vieillissement aux stades avancés de la vie », ajoute Lin.

Il est important de noter que la recherche ne va pas jusqu'à la racine de ce qui cause ces changements et ne tient pas compte des variations dans le régime alimentaire ou des changements de comportement, tels qu'un stress élevé ou une diminution de la qualité du sommeil. Elle ne tient pas non plus compte du fait qu'une personne fume, boit ou suit un traitement médicamenteux, ce qui pourrait également expliquer certaines de ces altérations moléculaires.

En fait, d'autres recherches montrent que certaines personnes traversent une « crise de la quarantaine » entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, ou une « crise de la fin de vie » entre la fin de la cinquantaine et le début de la soixantaine, deux périodes qui coïncident avec ces « coups de vieux ». En d'autres termes, « il est possible que les changements psychologiques et de mode de vie associés soient responsables de ces changements dans le vieillissement et ne soient pas dus à notre biologie inhérente », explique David Sinclair.

EST-IL POSSIBLE D'ÉVITER CES POUSSÉES DE VIEILLISSEMENT ?

Malgré ce qui se cache derrière ces changements moléculaires, « les causes sous-jacentes du vieillissement sont très probablement celles que nous avons déjà identifiées », déclare Ramakrishnan, et nous avons donc une bonne idée de ce qui peut être fait pour prévenir certaines des conséquences les plus indésirables.

Xiaotao Shen conseille notamment de réduire sa consommation d'alcool et de caféine à l'approche de la quarantaine et de la soixantaine, car il est plus difficile pour l'organisme de métaboliser ces deux substances.

Michael Snyder recommande de surveiller de près votre taux de cholestérol et de consulter votre médecin à l'approche de la quarantaine pour connaître les traitements qui pourraient être efficaces pour le contrôler et réduire les autres graisses potentiellement présentes dans le sang.

Il insiste également sur l'importance d'une activité physique régulière, « notamment en soulevant des poids pour conserver sa masse musculaire », de boire plus d'eau pour lutter contre les problèmes rénaux liés à l'âge et de consommer davantage d'aliments riches en antioxydants pour réduire les effets néfastes du stress oxydatif.

David Sinclair suggère de limiter la consommation de viande rouge et de viande transformée, de manger plus de légumes, de donner la priorité au sommeil, de minimiser le stress, de ne pas prendre de poids excessif et de rester actif.

Pensez également à utiliser des produits de soin contenant des rétinoïdes ou des antioxydants comme la vitamine C, « qui peuvent aider à maintenir la santé de la peau en stimulant la production de collagène et en réduisant les dommages causés par les radicaux libres », conseille Lin.