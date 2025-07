Zones bleues : ces endroits où les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé

Plus grande île d’un archipel subtropical contrôlé par le Japon, Okinawa abrite les femmes les plus longévives du monde. Des aliments de base comme la patate douce d’Okinawa, les fèves de soja, l’armoise, le curcuma et le goya (melon amer) permettent aux habitants de vivre longtemps et en bonne santé. Buettner a commencé ses recherches sur la longévité à Okinawa.

Située à huit kilomètres au large des côtes turques, dans la mer Égée, Icarie affiche certains des taux les plus bas de mortalité à l’âge moyen et de démence au monde.

Des recherches établissent un lien entre la longévité accrue de ces super-centenaires grecs et le régime méditerranéen traditionnel, riche en légumes et en graisses saines, et contenant de plus faibles quantités de produits laitiers et de viande.