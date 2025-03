Le cortisol augmente durant une activité physique intense. Est-ce une mauvaise chose ?

Les influenceurs sport et fitness affirment que les entraînements intenses, comme le HIIT ou la course à pied, peuvent faire grimper le taux de cortisol et freiner la perte de poids, tandis que des alternatives plus douces, comme la marche, aident à le réguler. Cependant, le rôle du cortisol dans le sport ne se réduit pas à être « bon » ou « mauvais ».