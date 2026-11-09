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Une caméra a été installée dans la toundra canadienne près d'une carcasse d'élan... pour observer des loups

En cherchant à observer une meute de loups, ces spécialistes capturent des images de la faune canadienne : martes, carcajous et, finalement, un loup noir.

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