Une caméra a été installée dans la toundra canadienne près d'une carcasse d'élan... pour observer des loups
En cherchant à observer une meute de loups, ces spécialistes capturent des images de la faune canadienne : martes, carcajous et, finalement, un loup noir.
Une meute de loups suit un ours dans le Parc National de Yellowstone.
Un loup gris (Canis lupus) photographié dans la neige.
Deux loups gris (Canis lupus) prennent la pause dans un champ enneigé.
Un loup hurle sous la neige dans le Parc National de Yellowstone.