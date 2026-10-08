Animaux

Les loups de Chine sont parfaitement adaptés à la vie en altitude

Ces cousins du loup gris d'Amérique peuvent grimper jusqu'à 5 000 mètres dans les hauteurs des montagnes chinoises. Une meute ne dépasse pas vingt individus, le butin des chasses est mis en commun.

Publication 8 oct. 2026, 08:02 CEST

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Chine
  • Loups
  • Montagnes
  • Asie
  • Canidés
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie physique
  • Mammifères
  • Terrain
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
04:05

Le panda géant : le seul ursidé qui n'hiberne pas durant l'hiver

Animaux
02:52

La marmotte de l'Himalaya, un mammifère vivant dans des terriers en haute altitude

Animaux
02:18

Chez les pandas géants, les petits restent deux ans auprès de leur mère

Animaux
03:58

Le calao bicorne : un oiseau à l'allure impressionnante

Animaux
04:09

Chine : le camouflage impressionnant des chenilles

Animaux
03:58

La vie d'une harde d'éléphants dans les régions tropicales de la Chine

Animaux
02:35

Après des mois d'hibernation, les marmottes de l'Himalaya sortent de leur terrier

Animaux
02:51

Chine : la mante creobroter gemmatus, un insecte aussi vorace qu'impressionnant

Animaux
02:53

Le renard du Tibet, un animal dont on ne dispose que de peu d'images

Animaux
03:30

Des moutons envahissent le terrain de chasse d'un renard du Tibet

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.