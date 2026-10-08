Les loups de Chine sont parfaitement adaptés à la vie en altitude
Ces cousins du loup gris d'Amérique peuvent grimper jusqu'à 5 000 mètres dans les hauteurs des montagnes chinoises. Une meute ne dépasse pas vingt individus, le butin des chasses est mis en commun.
Publication 8 oct. 2026, 08:02 CEST
Une meute de loups suit un ours dans le Parc National de Yellowstone.
Un loup gris (Canis lupus) photographié dans la neige.
Deux loups gris (Canis lupus) prennent la pause dans un champ enneigé.
Un loup hurle sous la neige dans le Parc National de Yellowstone.