Quels sont les effets du réchauffement des eaux sur les baleines bleues ?

Cette photo donnant l’impression qu’il y en a deux distinctes a captivé la toile, avec sa juxtaposition de l’énorme masse de la baleine franche et d’un petit bateau, a captivé les imaginations. Ironiquement, les baleines figurent parmi les créatures les plus gentilles de la planète et sont pourtant menacées du fait des activités de l’Homme. Récemment parti en expédition à bord du National Geographic Explorer, Hofman a quitté Buenos Aires et les côtes patagoniennes d’Argentine pour naviguer vers Ushuaia, où il a pu photographier ces baleines franches australes. Avec son appareil photo reflex numérique et une caméra sous-marine, il s’est approché le plus possible de ces animaux curieux et discrets. « Toutes les photos ont été prises à moins de deux mètres », déclare Hofman dans une interview. De tels résultats ont demandé une bonne préparation. « Je me représentais cet événement presque tous les soirs avant d’aller me coucher », explique Hofman, ajoutant que son permis de plongée ne permettait à son groupe de ne rester qu’une journée sur place. « Les baleines franches australes étaient presque devenues une obsession pour moi, tellement je savais que je n’aurai pas d’autre chance de les voir. » « Valdes Peninsula [au large des côtes argentines, où les photos ont été prises] est un endroit extrêmement exposé aux vents. Les autorités pouvant à tout moment en interdire l’accès, avoir un permis pour une seule journée était pour nous une sacrée prise de risque. » Alors que cette photo faisait le tour d’Internet, certains ont mis en doute son authenticité. « J’ai reçu de nombreux emails et commentaires avançant que ce cliché dessus/dessous était un faux », déclare Hofman. « Je vous promets qu’il ne s’agit pas d’une composition de deux photos et que cela n’a été rendu possible qu’avec l’aide d’un capitaine très expérimenté qui a su placer son bateau dans la position parfaite. »

PHOTOGRAPHIE DE Photo de Justin Hofman