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Quels sont les effets du réchauffement des eaux sur les baleines bleues ?

Lorsque la température des eaux augmente, le krill et les nutriments nécessaires aux baleines se font plus rares. Comprendre l'impact du réchauffement climatique sur ces mastodontes permet de préserver d'autres créatures marines, comme les coraux.

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