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Floride : les surfeurs continuent de surfer malgré le risque de croiser des requins

Pour ces surfeurs floridiens, il n'est pas rare de croiser des requins. Savoir comment réagir peut leur sauver la vie.

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