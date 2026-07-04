Animaux

Dans le sud de la Floride, l'une des plus grandes migrations de requins bordés d'Amérique

Ces requins longent les littoraux, dans les eaux peu profondes où nagent les humains. Les morsures sont plus fréquentes au moment de leur migration.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Floride
  • Océans
  • Requins
  • Amérique du Nord
  • Eau
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie physique
  • Poissons
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Animaux
03:06

La rascasse volante, une espèce invasive des littoraux floridiens

Animaux
08:34

Floride : les requins bordés attaquent-ils davantage pendant leur migration ?

Animaux
01:34

La bioluminescence attire de nombreux organismes, dont des prédateurs

Animaux
04:13

5 mètres de long : dans les eaux polynésiennes vit une femelle requin-tigre géante

Animaux
01:02

La pieuvre géante du Pacifique est capable de dévorer un requin

Animaux
01:13

L'écholocalisation : le super pouvoir des dauphins

Animaux
01:56

Un requin plat-nez se mesure à un banc d'orques

Animaux
01:02

Cette murène s'attaque à un jeune requin

Animaux
04:08

Les eaux de la péninsule de la Basse-Californie abritent 60 espèces de requins

Animaux
03:45

Mexique : près du village de Punta Alta, les requins-marteaux se rassemblent en nombre

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.