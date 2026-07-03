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Mexique : près du village de Punta Alta, les requins-marteaux se rassemblent en nombre

Une fois la nuit tombée, Bertie Gregory capture un jeune requin-marteau et place un marqueur sur son dos afin d'étudier son comportement avant de le relâcher. Cette manœuvre demande une coordination extrême pour ne pas que l'animal meure.

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