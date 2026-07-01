Animaux

Au large des côtes mexicaines, des pièges à requins sont dispersés

Des bouées munies de lignes hameçonnées piègent mortellement les requins makso et les requins-marteaux. En une année, l'Homme tue près de 100 millions de requins par an.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Braconnage
  • Mexique
  • Requins
  • Amérique du Nord
  • Criminalité liée aux espèces sauvages
  • Faune
  • Poissons
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
03:51

Ce jeune albatros se fait dévorer par un requin

Animaux
03:38

Australie : à Brisbane, les requins-bouledogues pullulent près des côtes

Animaux
03:08

Hawaï : sur la côte de Maui, les requins-tigres sont rois

Animaux
08:34

Floride : les requins bordés attaquent-ils davantage pendant leur migration ?

Animaux
03:51

Au bord des côtes californiennes, les jeunes requins blancs attaquent parfois des surfeurs

Animaux
03:57

Au large de Cape Cod, des experts fixent des caméras sur des grands requins blancs

Animaux
03:15

Phénomène rare : trois attaques de requins en une journée au large d'une plage texane

Animaux
03:00

Dans le Golfe du Mexique, le requin-bouledogue est à l'origine de violentes attaques

Animaux
03:45

Un requin-tigre à la recherche d'une proie attaque un kayak

Animaux
03:35

Les requins-tigres ont un comportement alimentaire imprévisible

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.