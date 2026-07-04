Mexique : le large des îles Revillagigedo, plus grande aire marine protégée d'Amérique du Nord
Aux abords de ces îles, la vie sous-marine est abondante autour des roches volcaniques riches en nutriments. L'occasion pour Bertie Gregory d'observer de près deux raies géantes, que sa présence interroge.
Ce tigre de Chine méridionale appartient à une espèce en danger critique d'extinction. Ce spécimen vit dans le zoo de Suzhou en Chine. Aujourd'hui, il est possible que cette espèce soit éteinte à l'état sauvage. En 2015, il y en avait 100 en captivité.
Cet animal est un orang-outan de Bornéo central. Le nombre d'orangs-outans de Bornéo a été réduit de plus de la moitié ces 60 dernières années, principalement en raison de l'Homme qui empiète sur son habitat.
Le nombre de pandas géants a suffisamment augmenté pour que l'UICN décide de rétrograder sa classification d'espèce en danger à espèce vulnérable sur sa liste rouge.
Les tortues imbriquées figurent sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce en danger critique d'extinction. Le trafic de leur carapace, la collecte de leurs œufs à des fins alimentaires et la destruction des récifs coralliens sont autant de facteurs qui ont contribué à leur déclin.
Les éléphants d'Asie figurent sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce en danger, ils sont menacés par la perte d'habitat et le braconnage.