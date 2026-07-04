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Mexique : le large des îles Revillagigedo, plus grande aire marine protégée d'Amérique du Nord

Aux abords de ces îles, la vie sous-marine est abondante autour des roches volcaniques riches en nutriments. L'occasion pour Bertie Gregory d'observer de près deux raies géantes, que sa présence interroge.

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