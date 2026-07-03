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Observer des requins-marteaux halicornes, une espèce en voie d'extinction

Bertie Gregory se laisse guider par deux dauphins qui le mènent à un grand rassemblement de requins-marteaux halicornes, une espèce rare, chassée pour ses ailerons très prisés.

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